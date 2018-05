Schüsse in Wien: Mann und Frau tot auf Straße aufgefunden

Migrant rettet Frau vor ihrem Vergewaltiger

Am Dienstag gegen 3:00 Uhr haben sich eine 59-jährige und 24-jähriger in einem Linienbus kennengelernt. Als sie den Bus verlassen haben, wurde der junge Mann handgreiflich. Eine Russin und ein Nigerianer haben sich in der Nacht auf Dienstag in München…