Schützen Sie Ihre Privatsphäre: So erkennen Sie Handy-Überwachung

Es dürfte den Meisten von uns schon passiert sein – dieses beunruhigende Gefühl, dass jemand eventuell unser Telefon überwachen könnte. In unserer technologiegetriebenen Welt ist die Ausspähung via Handy heutzutage einfacher denn je.

Hacker können Ihre intimsten Lebensdetails aufdecken. Mit GPS-Verfolgung können sie feststellen, wo Sie Ihre Einkäufe erledigen und welche Orte Sie regelmäßig besuchen. Sobald sie genug Informationen gesammelt haben, können diese im Dark Web feilgeboten werden oder für Identitätsdiebstahl missbraucht werden – eine Praxis, die weltweit immer häufiger vorkommt.

Daher sollten Sie auf bestimmte Signale Ihres Handys achten, die darauf hindeuten, dass Sie möglicherweise überwacht werden: Wenn sich Ihr Mobiltelefon selbständig neustartet, seine Geschwindigkeit signifikant vermindert, ungewöhnliche Geräusche von sich gibt, Manipulationen ohne Ihr Wissen erkennbar sind, es ungewöhnlich lange zum Ausschalten benötigt oder das Handy oft überhitzt. Zwei weitere Indikatoren könnten ein erhöhter Akkuverbrauch und ein ungewöhnlich hoher Datenverbrauch sein.

Handy zurücksetzen

Sicherheitsexperten warnen davor, dass ein unerklärliches Neustarten des Handys ein Warnsignal dafür sein könnte, dass das Gerät gehackt wurde. Einige dieser Anzeichen könnten für Sie möglicherweise nicht offensichtlich sein. Beachten Sie verdächtige Apps wie Cydia für iOS oder SuperUser für Android, die möglicherweise unerwartet auf dem Bildschirm auftauchen.

Was können Sie dagegen tun? Der erste Schritt sollte das Zurücksetzen Ihres Telefons sein. Viele Tracking-Apps und -Software sind darauf angewiesen, dass Sie Ihr Handy nie neu starten. Mit diesem einfachen Vorgang können Sie die Hacker bereits ausbremsen. Anti-Viren-Apps können zusätzlich helfen, bieten jedoch keinen hundertprozentigen Schutz. Experten empfehlen für eine verbesserte Datensicherheit das Deaktivieren von GPS und Ortungsdiensten, wenn sie nicht in Gebrauch sind. Außerdem sollten Sie Ihr Gerät regelmäßig aktualisieren und unbekannte Apps löschen.

Sollte all das nicht helfen, ist es an der Zeit für einen kompletten Reset. Cyber-Experten raten dabei dazu, nur die wichtigsten Daten wie Fotos, Videos, Nachrichten und Inhalte von Notizen-Apps zu behalten. Alles andere, was nicht systemrelevant ist, kann gelöscht werden.

Die Botschaft ist klar: Die Gefahr ist real, aber es gibt Maßnahmen, um sich und seine Daten vor einem unbemerkten Überwachungsangriff zu schützen. Bleiben Sie wachsam und achten Sie auf die Anzeichen. Nur so können Sie die Kontrolle über Ihre Privatsphäre behalten.