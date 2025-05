Schulstress treibt Schüler zu Bombendrohung – jetzt muss er 2.652 Euro zahlen

Schulstress als Motiv für eine folgenschwere Entscheidung: Ein 15-jähriger Linzer löste mehrere Polizeieinsätze aus – und muss nun tief in die Tasche greifen.

Ein 15-jähriger Linzer Schüler hat in der vergangenen Woche mehrere Bombendrohungen an Bildungseinrichtungen verschickt. Die Drohungen betrafen Schulen in Linz, Traun und Sankt Veit an der Glan. Besonders auffällig dabei: Der Jugendliche richtete eine der Drohungen gegen seine eigene Schule. An den Taten war auch ein Freund des 15-Jährigen beteiligt, der eine Schule in Kärnten besucht. Gegenüber den Ermittlern gab der Schüler an, er habe aus „Stress in der Schule“ gehandelt.

Am Donnerstag wurden Polizeikräfte zu zwei Schulstandorten in Oberösterreich alarmiert. Die Einsatzkräfte mussten sowohl in der Neuen Heimat in Linz als auch in Traun die Schulgebäude absichern und gründlich durchsuchen. Die Suche nach möglichen Sprengvorrichtungen dauerte zwei Stunden, verlief jedoch ergebnislos. Die Sicherheitsmaßnahmen waren dennoch unumgänglich, um jedes Risiko auszuschließen. Unter Schülern und Lehrkräften lösten die Drohungen erhebliche Verunsicherung aus.

Schnelle Ermittlung

Die Ermittler konnten den Absender der Drohmails schnell ausfindig machen. Der 15-Jährige wurde nach kurzer Ermittlungsarbeit identifiziert. Bei der anschließenden Hausdurchsuchung leugnete der Jugendliche zunächst die Vorwürfe, legte jedoch bald ein umfassendes Geständnis ab. Er räumte auch die Verantwortung für die Drohung in Kärnten ein. Die Beweislage gegen ihn war in allen drei Fällen eindeutig.

Teure Konsequenzen

Der Teenager muss nun mit erheblichen Konsequenzen rechnen. Laut „Krone“ werden ihm die Kosten für den Polizeieinsatz in Höhe von 2652 Euro in Rechnung gestellt. Dieser Betrag ergibt sich aus dem Aufwand, der für die Einsätze betrieben werden musste. Zusätzlich zu dem laufenden Strafverfahren kommen auf den Jugendlichen somit auch finanzielle Belastungen zu.

Der ursprüngliche Schulstress hat sich damit um eine schwerwiegende Folge erweitert.

Zunehmende Fälle in Oberösterreich

Der Vorfall reiht sich in eine beunruhigende Entwicklung ein. Laut Statistik der Bildungsdirektion Oberösterreich wurden allein seit Jahresbeginn 2025 bereits acht Bombendrohungen an Schulen im Bundesland registriert – ein deutlicher Anstieg im Vergleich zum Vorjahr. Die Behörden nehmen solche Drohungen stets ernst, was zu erheblichen Kosten und Unterrichtsstörungen führt.

Hilfsangebote und rechtliche Folgen

Für Jugendliche unter massivem Schulstress gibt es mittlerweile spezielle Unterstützungsangebote. Die Initiative „Schulpsychologie Österreich“ betreibt seit April 2025 eine anonyme 24-Stunden-Krisenhotline, die bereits über 200 Anrufe verzeichnete. Rechtsexperten weisen darauf hin, dass Jugendliche ab 14 Jahren in Österreich zwar strafrechtlich verantwortlich sind, bei der Strafbemessung jedoch das Jugendgerichtsgesetz mit seinem Fokus auf Resozialisierung zur Anwendung kommt. Haftstrafen sind besonders bei Ersttätern daher unwahrscheinlich, was die finanziellen Konsequenzen und den pädagogischen Aspekt in den Vordergrund rückt.

