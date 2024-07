Schwangere Sportlerin gewinnt Fechtkampf bei Olympischen Spielen (VIDEO)

Die ägyptische Fechterin Nada Hafez (26) hat, im siebten Monat schwanger, die Welt mit ihrer außerordentlichen Leistung verblüfft. Nicht nur, dass sie in fortgeschrittenem Stadium ihrer Schwangerschaft antrat, sie errang auch einen Sieg.

Nada Hafez‘ emotionaler Sieg über die Amerikanerin Elizabert Tarkovski und der nachfolgende Kampf gegen die Koreanerin Jeon Hajoung in Paris trugen nicht nur zum sportlichen, sondern auch zum emotionalen Höhepunkt dieser Spiele bei. „Was passiert, wenn zwei Konkurrenten auf dem Podium eigentlich drei sind? Da war ich, meine Gegnerin und mein kleines Baby im Bauch!“ teilte Hafez in einem rührenden Beitrag auf Instagram, der ihre tiefe Verbindung zu ihrem ungeborenen Kind und ihren Kampfgeist offenbarte.

Sport und Leben in Balance

Die Herausforderung, sportliche Exzellenz und Schwangerschaft zu vereinen, unterstreicht Hafez’s unermüdlichen Einsatz und ihre Liebe zum Sport. Sie spricht offen über die Schwierigkeiten und Freuden, die diese einzigartige Reise mit sich bringt, und hebt die Unterstützung ihres Ehemanns und ihrer Familie hervor, die es ihr ermöglicht haben, an diesem Punkt in ihrer Karriere zu stehen. Die Olympischen Spiele in Paris markieren für Hafez nicht nur eine persönliche Premiere als Mutter, sondern auch eine bemerkenswerte Leistung im Licht der Weltöffentlichkeit.

„Babyfreundliche“ Olympische Spiele

Interessanterweise haben sich die Olympischen Spiele als eine Plattform für Mütter und werdende Mütter erwiesen, indem Annehmlichkeiten wie Kinderkrippen im olympischen Dorf bereitgestellt wurden. Helen Glover, eine Ruderin und zweifache Olympiasiegerin, die selbst Mutter ist, betonte die Bedeutung dieses Fortschritts und hofft, dass diese Spiele ein Beispiel dafür sein werden, wie Sportlerinnen ihre Karrieren nach der Geburt fortsetzen können.