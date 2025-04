Schweres Erdbeben erschüttert europäische Metropole!

Eine Serie von Erdbeben erschütterte Istanbul, das stärkste mit einer Magnitude von 6,2. Experten warnen vor einem baldigen größeren Beben.

Eine Serie von Erdbeben hat die Millionenmetropole Istanbul erschüttert, wobei das stärkste Beben eine Magnitude von 6,2 erreichte, wie der Katastrophendienst Afad mitteilte. Die Erschütterungen, die im Stadtzentrum deutlich zu spüren waren, veranlassten viele Bewohner, ihre Häuser und Wohnungen zu verlassen. Berichte über direkte Schäden lagen zunächst nicht vor. Die Epizentren der Beben befanden sich laut Afad an verschiedenen Stellen im Marmarameer, das vor der Stadt liegt.

Herausforderungen für Istanbul

Experten warnen, dass ein Erdbeben der Stärke 7 in der 16-Millionen-Stadt Istanbul überfällig sei. Der türkische Städtebauminister Murat Kurum erklärte, dass 1,5 Millionen Wohnungen und Gewerbeeinheiten als erdbebengefährdet gelten. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan äußerte auf der Plattform X: „Ich spreche unseren Bürgern meine besten Wünsche aus“ und versicherte, dass die Situation genau beobachtet werde.

Auch in Griechenland waren die Erschütterungen deutlich zu spüren. Besonders im Nordosten des Landes, am Grenzfluss Evros zur Türkei, versetzten sie die Menschen in Angst, wie griechische Medien berichteten. Bereits nach den ersten, schwächeren Beben hatten die Bewohner eine Warn-SMS des griechischen Katastrophenschutzes erhalten. Meldungen über die Erdstöße kamen zudem von mehreren Ägäisinseln, darunter Chios und Lesbos, jedoch ohne Berichte über Schäden.

Erdbebenregion Türkei

Das Epizentrum des Bebens lag im Marmarameer, etwa 30 Kilometer südlich der türkischen Küste, so das Europäisch-Mediterrane Seismologische Zentrum (EMSC), zitiert von Geosphere Austria. Leichte Gebäudeschäden sind nördlich des Epizentrums bei der Stadt Corlu sowie im 50 Kilometer entfernten Istanbul möglich. Der österreichische Erdbebendienst berichtete, dass das Beben über eine Entfernung von mehr als 1.000 Kilometern wahrgenommen wurde.

Die Türkei ist immer wieder von schweren Erdbeben betroffen. Am 6. Februar 2023 erschütterte ein Beben der Stärke 7,8 den Südosten der Türkei und den Norden Syriens. Ein weiteres Beben am selben Tag erreichte eine Stärke von 7,5. Diese Beben führten zu Zehntausenden Toten und zahlreichen Verletzten in beiden Ländern. Die Schäden waren enorm, und viele Menschen mussten in Zelten und Containern untergebracht werden, da ihre Häuser zerstört oder einsturzgefährdet waren.