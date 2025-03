Sekundenschlaf am Steuer: Lkw durchbricht Leitplanke auf Autobahn

Ein 26-jähriger Lkw-Fahrer verliert auf der A11 die Kontrolle. Der Unfall blockiert beide Fahrtrichtungen und sorgt für Dieselalarm.

Am frühen Dienstagmorgen ereignete sich auf der A11 Karawankenautobahn in Richtung Slowenien ein schwerwiegender Verkehrsunfall. Ein 26-jähriger Lastwagenfahrer aus Kroatien verlor gegen 04:40 Uhr die Kontrolle über seinen Sattelzug, vermutlich aufgrund eines Sekundenschlafs. In der Folge prallte das Fahrzeug gegen die Mittelleitschiene, durchbrach diese und rutschte auf die Gegenfahrbahn, wo es schließlich in einer Böschung quer zur Fahrbahn zum Stillstand kam.

Unfallfolgen und Maßnahmen

Durch den Unfall wurden beide Fahrtrichtungen der Autobahn blockiert. Nach einer Reinigung der Fahrbahn konnte in Richtung Slowenien ein Fahrstreifen wieder freigegeben werden. Der Unfall führte dazu, dass der Tank des Lastwagens beschädigt wurde und eine erhebliche Menge Diesel austrat, die von der Feuerwehr gebunden werden musste. Der Landeschemiker wurde über den Vorfall informiert. Glücklicherweise gab es keine Verletzten.

Einsatzkräfte

Die Bergung des LKWs ist für die kommenden Stunden geplant. Bis zur vollständigen Bergung bleibt die Fahrtrichtung Villach gesperrt, und der Verkehr wird über eine nahegelegene Raststätte umgeleitet. Vor Ort im Einsatz waren neben den Beamten der Autobahnpolizei Villach auch die Hauptfeuerwache Villach mit vier Fahrzeugen und 13 Feuerwehrleuten, die Freiwillige Feuerwehr St. Jakob/R mit zwei Fahrzeugen und zehn Einsatzkräften sowie die ASFINAG Mautaufsicht und der Streckendienst.