Serbe weigert sich Maske anzulegen und muss aus Zug gezerrt werden

Nachdem ein Passagier sich weigerte einen Mund-Nasen-Schutz aufzusetzen, wurde er von der Polizei aus dem Zug geworfen und festgenommen.

Der 31-Jährige war am frühen Sonntagabend in Sankt Johann in Tirol (Bezirk Kitzbühel) mit dem Zug unterwegs. Als ihn ein Mitarbeiter aufmerksam machte, dass im Zug die Maskenpflicht herrscht, wurde der Passagier „äußerst aggressiv“.

Da der Mann nicht bereit war seine MNS-Maske aufzusetzen und sich weiterhin aggressiv zeigte, blieb der Zug laut einer Aussendung im Bahnhof St. Johann in Tirol stehen. Daraufhin wurde die Polizei verständigt, die den Mann zunächst abmahnte. Als der Serbe auch weiterhin nicht aufhörte zu wüten, sprachen die Beamten um 18.08 Uhr die Festnahme aus.

Laut Polizei wurde der Randalierer „mittels Anwendung von Körperkraft aus dem Zug gebracht.“ Die Aktion ließ den Zug für insgesamt 50 Minuten anhalten.

Was passieren kann wenn man sich nicht an die Corona-Vorschriften hält, zeigt auch eine Frau, die ihre Heimquarantäne ignoriert hat und dafür ordentlich in die Tasche greifen musste…