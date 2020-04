Serben geschockt: „So brutal sind unsere Polizisten“ (VIDEO)

Ein Video eines Polizeieinsatzes sorgt in Serbien für Aufsehen.

In diesem verteilt ein Polizist Watschen an einen jungen Mann, der zuvor im Zentrum von Belgrad verhaftet wurde. Der Vorfall passierte in der Belgrader Gemeinde Vračar, aber die Medien haben bis dato noch nicht in Erfahrung bringen können, um was für einen Einsatz es sich genau handelt. Die im Video gezeigte Brutalität wird jetzt fleißig in den sozialen Netzwerken gezeigt und manche User schreiben: „Ja, so brutal ist unsere Polizei“.



Nachbar filmte mit

Dabei hätte den Vorfall niemand mitbekommen hätte ein Belgrader aus der Nachbarschaft den Einsatz nicht mitgefilmt. In dem Video hört man eine jüngere Frauenstimme, die sagt: „Schau dir das an, wie er ihn schlägt. Er sollte sich schämen“.

