Serbien: Corona-Party im Krankenhaus mit Turbofolk (VIDEO)

„Serben machen sich aus allem eine Freude – und so ist es auch im Krankenbett“, schreibt heute die Belgrader Tageszeitung Telegraf.

Dabei veröffentlicht die Zeitung das Video einer Party im Gebäude der Belgrader Messe, welches nun während der Coronavirus-Krise zu einem Krankenhaus umfunktioniert wurde. Auf der Aufnahme sieht man Menschen ohne Maske gesellig in der Runde sitzen. Dabei hört man sehr laute Turbofolk-Musik, bei der ein Mann laut sagt: „Komm, zieh das Shirt aus, Bruder“. In der Hand hält er eine Bierflasche, genauso wie alle anderen Beteiligten im Video.



Nicht die erste Party

Erst letztens erschien ein Video einer Pyjama-Party vom gleichen Ort. Nach offiziellen Ifnormationen befinden sich dort 88 Patienten. Verfügbar sind dort – für den Fall des Falles – sogar 3.000 Betten. Insgesamt sind in serbischen Krankenhäusern 1.082 Patienten und 1.908 Personen sind mit dem Covid-19-Virus infiziert. Gestorben sind an der Pandemie 51 Menschen.

