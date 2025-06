Serbin träumt von Neustart in Kroatien – Community verrät beste Städte

Vom Sommerjob zur Lebensentscheidung: Eine junge Serbin mit Maschinenbau-Abschluss plant den dauerhaften Umzug nach Kroatien und erhält wertvolle Tipps aus der Community.

Neues Leben

Eine Serbin fragt, Kroaten antworten: Wo beginnt man ein neues Leben?

Mit einem Maschinenbau-Abschluss in der Tasche und zwei Sommer-Saisonen an der kroatischen Küste im Lebenslauf hat eine junge Serbin nun einen konkreten Plan: Sie möchte dauerhaft nach Kroatien übersiedeln. Auf der Plattform Reddit bat sie die kroatische Community um Rat, welche Stadt für ihren Neuanfang am besten geeignet wäre.

In ihrem Beitrag schwärmt die junge Frau von ihren bisherigen Erfahrungen im Nachbarland. Die Natur, die Kultur und besonders die Menschen hätten es ihr angetan. „Ich wurde wunderbar aufgenommen“, schreibt sie und betont, dass ihr die kulturelle und sprachliche Nähe den Umstieg erleichtern würde. Die meisten kroatischen Wörter habe sie bereits gelernt.

Mit einigen Ersparnissen im Rücken könne sie auch einige Monate ohne festes Einkommen überbrücken. Offen zeigt sie sich nicht nur für berufliche Chancen – sollte sie „die richtige Person“ kennenlernen, könne sie sich auch vorstellen, in Kroatien eine Familie zu gründen.

Zagreb als Favorit

Die Reaktionen der kroatischen Reddit-Nutzer fielen durchwegs positiv aus. Die Hauptstadt Zagreb kristallisierte sich schnell als Favorit heraus. „Das ist der beste Ort für den Anfang“, lautete ein typischer Kommentar. Für Maschinenbau-Fachkräfte empfahlen mehrere Nutzer neben Zagreb auch den Norden des Landes – speziell die Regionen Medjimurje und Varazdin.

Einige warnten allerdings vor den hohen Lebenshaltungskosten in der Hauptstadt und rieten, bereits vor dem Umzug eine Arbeitsstelle zu sichern. Als Alternativen wurden Osijek und Rijeka ins Spiel gebracht. Besonders Rijeka wurde als weltoffene und tolerante Stadt gelobt – mit dem Wermutstropfen, dass der Wohnungsmarkt dort angespannt sei.

Durchwegs spürbar war die Hilfsbereitschaft der kroatischen Community. Mit praktischen Ratschlägen und aufmunternden Worten unterstützten sie die Umzugspläne der Serbin und wünschten ihr einen guten Start in ihrem neuen Leben.