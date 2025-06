Umfrage-Schock: 72 Prozent der Österreicher bereit für schmerzhafte Reformen

Laut einer aktuellen Erhebung zeigen sich die Österreicher erstaunlich reformbereit – selbst wenn dies mit persönlichen Einschnitten verbunden ist. Wirtschaftskammer-Präsident Harald Mahrer nimmt diese Ergebnisse zum Anlass, die Regierung zum raschen Handeln aufzufordern.

Eine vom Market-Institut durchgeführte Befragung mit 2000 Teilnehmern belegt: Rund 72 Prozent der Bevölkerung befürworten umfassende Reformmaßnahmen, auch wenn diese Einschnitte bedeuten könnten.

Mahrer interpretiert diese Zahlen als klares Signal: „Die Österreicher haben ein gutes Gefühl dafür, was das Land braucht, und sie sind der Politik oft einen Schritt voraus.“ Die Regierung hat erst kürzlich gemeinsam mit den Landeshauptleuten eine Reformpartnerschaft schriftlich vereinbart. Bislang handelt es sich jedoch lediglich um eine Absichtserklärung.

Dennoch könnte der wachsende finanzielle Druck auf allen Verwaltungsebenen – von Bund über Länder bis zu den Gemeinden – als entscheidender Katalysator für tatsächliche Veränderungen wirken. Bemerkenswert ist dabei, dass Reformen in der Bevölkerung keineswegs auf Ablehnung stoßen.

⇢ Kollaps-Gefahr bei Pensionen: Industrielle wollen System radikal umbauen



Überraschende Opferbereitschaft

Die grundsätzliche Reformbereitschaft ist das eine – doch überraschenderweise zeigt sich ein Wandel in der traditionellen „Not in my backyard“-Mentalität: 58 Prozent der Österreicher signalisieren Offenheit für Veränderungen, selbst wenn diese ihnen persönlich keine Vorteile oder sogar Nachteile bringen könnten. Nur eine kleine Minderheit von zehn Prozent lehnt Reformen ab, sobald sie selbst davon betroffen wären.

Pensionssystem im Fokus

Welche Bereiche stehen bei den Reformwünschen der Österreicher ganz oben? An erster Stelle rangiert das Pensionssystem. Angesichts der anhaltenden wirtschaftlichen Rezession – bereits im dritten Jahr – drängt Mahrer auf schnelles Regierungshandeln: „Sie sind notwendig, um den Sozialstaat zu finanzieren. Wir können es uns nicht mehr leisten, in der Hängematte zu schlafen.“

Die Regierung kann nach Ansicht der Experten mutig an Reformen herangehen, ohne negative Reaktionen befürchten zu müssen. Entscheidend ist jedoch, dass die Bürgerinnen und Bürger die Veränderungen auch tatsächlich wahrnehmen können.

Jetzt heißt es anpacken, statt die Hand aufhalten.