Serbische Moderatorin lernt komplette Sprache in 20 Tagen! (FOTO)

Mit blonder Mähne und Selbstbewusstsein erobert sie Moskau – TV-Moderatorin Jovana Jeremic prahlt mit Sprachtalent und russischem Sex-Appeal.

Jovana Jeremic meldet sich aus Moskau und sorgt für Aufsehen. „Ich genieße jeden Moment hier“, schwärmt die Moderatorin während ihres Russland-Aufenthalts. „Mein Hotelzimmer bietet einen traumhaften Ausblick auf die Stadt.“ Mit einem Lächeln fügt sie hinzu: „Ob ich euch vermisse? Nun, malinki, malinki…“ (russisch für „ein bisschen“) und demonstriert dabei stolz ihre ersten russischen Sprachkenntnisse.

Die blonde TV-Persönlichkeit behauptet, sie habe ein außergewöhnliches Talent für Fremdsprachen. „In nur vier Stunden habe ich schon zahlreiche russische Wörter aufgeschnappt. Mein absolutes Gehör hilft mir dabei – innerhalb von 20 Tagen kann ich praktisch jede Sprache sprechen lernen“, erklärt Jovana selbstbewusst.

Russischer Sex-Appeal

Besonders stolz scheint sie auf ihre Wirkung auf die Moskauer zu sein. „Was mich wirklich überrascht: Die Leute sprechen mich ständig an, weil sie denken, ich sei Russin. Meine blonde Mähne, meine Ausstrahlung und mein – wie soll ich sagen – russischer Sex-Appeal kommen hier offenbar gut an“, berichtet die Moderatorin mit unübersehbarem Selbstbewusstsein.

Vor ihrer Abreise nach Russland hatte Jovana noch öffentlich über ihre Scheidung und frühere Beziehungen gesprochen. Dabei betonte sie vehement: „Ich habe mich nicht scheiden lassen, um ein ausschweifendes Leben zu führen!“ Auch zu ihrem Ex-Partner Voja äußerte sie sich deutlich: „Verrat verzeihe ich nicht!“

Bekannt für kontroverse Auftritte

Die selbsternannte Sprachbegabte ist überzeugt, dass ihr „absolutes Gehör“ der Schlüssel zu ihrem schnellen Spracherwerb ist. Jeremić hat sich in ihrer Heimat Serbien einen Namen als polarisierende Medienpersönlichkeit gemacht. Sie moderiert eine Morning-Show auf dem serbischen Sender Happy TV und fällt regelmäßig durch ihre direkten Aussagen und ihr selbstbewusstes Auftreten auf. In sozialen Medien folgt ihr eine beachtliche Fangemeinde, besonders auf Instagram, wo sie Einblicke in ihr Privatleben teilt.

Ihre Karriere ist geprägt von medienwirksamen Auftritten und gelegentlichen Kontroversen. Jeremić versteht es, durch ihre offene und manchmal provokante Art im Gespräch zu bleiben – sei es durch Äußerungen zu politischen Themen oder durch Einblicke in ihr Privatleben. Mit ihrem Moskau-Besuch scheint sie nun auch international für Aufmerksamkeit sorgen zu wollen.