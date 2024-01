Serbischer Bürgermeister schenkte Kindern Potenz-Honig (FOTOS)

Eine süße Überraschung mit bitterem Nachgeschmack: Die Kinder des Karate-Klubs „Sensei“ aus der serbischen Stadt Indija, wurden vom Bürgermeister mit einem ungewöhnlichen Geschenk bedacht. Doch dieses sorgt nun für Empörung unter den Eltern.

Die jungen Karateka, die mit ihren sportlichen Erfolgen die Stadt 30 Kilometer von der Hauptstadt Belgrad entfernt zum Strahlen brachten, wurden vom Bürgermeister Vladimir Gak zu einem Empfang eingeladen. Sie hatten im Jahr 2023 mit 1.847 Medaillen auf nationaler und internationaler Ebene, darunter 71 Goldene, beeindruckt. Als Anerkennung ihrer Leistungen erhielten sie ein Geschenkset, das unter anderem ein Glas Honig mit dem kuriosen Namen „Fruskogorski skocko“ („Hüpfer aus Fruska Gora“) enthielt. Doch dieser Honig, ein lokales Produkt des kleinen Mittelgebirges am rechten Donauufer, sorgt nun für Aufruhr.

Hausmittel zur Potenzsteigerung

Denn wie sich herausstellte, handelt es sich bei dem Honig um ein Hausmittel zur Potenzsteigerung, das vom Hersteller als „Hausaphrodisiakum“ angepriesen wird. „Sorgt für das Glück im Hause“, lautet der vielversprechende Nebensatz auf dem Etikett. Ein Detail, das das Bürgermeisterbüro bei der Auswahl der Geschenke offenbar übersehen hat.

Die Eltern, deren Kinder dieses „Erwachsenen-Honig“ mit nach Hause brachten, sind empört. „Wir verstehen sehr wohl, dass es sich beim Honig um eine lokale Spezialität handelt. Wie ist es aber möglich, dass sie nicht berücksichtigt haben, wem sie diesen schenken?“, fragen sie sich und fügten hinzu: „Wenn sie einen Honig zur Stärkung der Immunität oder etwas anderes für Sportler verschenkt hätten, wäre das lobenswert gewesen. Aber einen ‚Hüpfer aus Fruška Gora‘ mit der Botschaft ‚Sorgt für das Glück im Hause‘ minderjährigen Kindern zu schenken, halten wir für mehr als unangemessen.

Bürgermeister rechtfertigt sich

Bürgermeister Gak reagierte auf die Kritik mit Unverständnis. „Es tut mir sehr leid, wenn jemand die Geschenke falsch interpretiert hat“, erklärte er auf der offiziellen Website der Gemeinde Inđija. Er wies darauf hin, dass auf der Deklaration des Produkts stand, dass es das Immunsystem stärkt, Gehirnzellen und innere Organe regeneriert und den Appetit verbessert. Er weigerte sich, auf die Medienberichte einzugehen, die er als „mehr als ekelhaft“ bezeichnete.

Gak nutzte die Gelegenheit auch, um seine politischen Gegner zu kritisieren. Solche Texte sind ein Beweis dafür, dass diejenigen, die die Politik der SNS (regierende Partei in Serbien, Anm.) nicht unterstützen, keine Mittel und Wege wählen, um ihren Hass gegen mich als Bürgermeister der Gemeinde zum Ausdruck zu bringen“, so Gak. Er behauptet, dass das Ziel dieser Kritiker sei, von den hervorragenden Ergebnissen abzulenken, die die Gemeinde Inđija in den letzten fast acht Jahren erzielt hat.

Die Geschichte des potenzsteigernden Honigs, der als Geschenk an Kinder verteilt wurde, hat in der serbischen Stadt Indija für Aufsehen gesorgt. Es bleibt abzuwarten, welche Auswirkungen dieser süße Fauxpas auf die politische Zukunft des Bürgermeisters und das Ansehen der Stadt haben wird.