Serbischer Kicker Vlahović im Live-TV rassistisch beleidigt: “Du bist ein Zigeuner” (VIDEO)

Vor genau einem Monat beleidigten Atalanta-Fans den serbischen Stürmer Dušan Vlahović nach einem Match gegen den AC Florenz mit rassistischen Gesängen.

Jetzt ist ein Video aufgetaucht, in dem man genau hören kann, wie 5.000 Fans auf Italienisch abfällig “du bist ein Zigeuner” singen. Die Geschehnisse aus Bergamo wurden nun wieder relevant, nachdem die Aktion der Fans zunächst nur von Fiorentina-Chef Rocco Commissa strikt verurteilt wurde. “Mir hat nicht gefallen, was sie gemacht haben. Vor zwei Jahren haben sie Dalbert rassistisch beleidigt, und dieses Jahr nannten sie Vlahović einen ‘Zigeuner’, als er ein Interview gab”, sagte Commissa damals.

After scoring a brace to lead Fiorentina to victory in Bergamo, Dušan Vlahović suffered racist chants from Atalanta’s supporters.



As Vlahović was being interviewed, Atalanta fans chanted “Serbian gypsy” at him on September 11.pic.twitter.com/3jwckqQ8JI