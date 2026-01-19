Sieben Drogentote: Grüne attackieren Wiens Kinderhilfe-System

Überlastung, Personalnot und sieben Drogentote: Die Wiener Kinder- und Jugendhilfe steckt in einer tiefen Krise. Die Grünen sprechen von „dramatischem Versagen“ der Stadtregierung.

Die Wiener Kinder- und Jugendhilfe befindet sich in einer besorgniserregenden Lage. Zwischen 2022 und 2024 stieg die Anzahl der Gefährdungsabklärungen von etwa 12.000 auf mehr als 13.000 Fälle – bei gleichzeitigem Personalrückgang in der zuständigen Magistratsabteilung 11 auf ein historisches Minimum. Die städtischen Krisenzentren operieren weit jenseits ihrer Kapazitätsgrenzen: Der Stadtrechnungshof dokumentierte im Vorjahr eine durchschnittliche Auslastung von 112 Prozent, die im ersten Halbjahr sogar auf 120 Prozent anwuchs. In manchen Gruppen wurden statt der vorgesehenen acht bis zu 13 Kinder betreut – ein Zustand, der laut offizieller Bewertung „keinen adäquaten Rahmen für belastete Minderjährige“ darstellt.

Besonders alarmierend ist die Bilanz des Jahres 2025, in dem sieben Jugendliche in Wien an den Folgen von Drogenkonsum verstarben. Die Grünen beklagen in diesem Zusammenhang fehlende Spezialangebote für suchtkranke Jugendliche sowie die mangelhafte Ressourcenausstattung der MA 11.

„Der dauerhafte Personalnotstand in der MA 11 und ihren Einrichtungen und die überbordenden Aufgaben für die Mitarbeiter:innen lassen kaum vertiefende Betreuung zu. Die MA 11, die eigentlich Schutzinsel und Anker für Kinder in Not sein sollte, schafft derzeit allerhöchstens eine Mangelverwaltung,“ warnt Familiensprecherin Ursula Berner.

Grüne Kritik

Mit einer Dringlichen Anfrage im Wiener Landtag reagieren die Wiener Grünen auf das aus ihrer Sicht „dramatische Versagen“ der Stadtregierung. Parteivorsitzende Judith Pühringer kritisierte am Montag die Verantwortlichen scharf: „Es reicht nicht mehr, auf neue Skandale nur mit Betroffenheit zu reagieren. Hier zeigt sich ein Versagen der verantwortlichen NEOS-Stadträt:innen Emmerling und zuvor Wiederkehr.“

Reformforderungen

Der Forderungskatalog der Grünen umfasst eine grundlegende Neustrukturierung der Kinder- und Jugendhilfe, verbesserte Arbeitsbedingungen, den Ausbau ambulanter Angebote, kleinere Wohngruppen, ein überarbeitetes Konzept für die Krisenzentren sowie die Wiedereinführung des Jugendgerichtshofs. Ursula Berner fasst die Situation bildlich zusammen: „Löcher werden oberflächlich gestopft, während daneben neue Untiefen aufbrechen.

Jetzt braucht es Mut zu echten Reformen.“

