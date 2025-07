Sieben Scorerpunkte in zwölf Spielen: Neuer Millionen-Stürmer für Rapid

**Der SK Rapid hat seine Offensive verstärkt und die Verpflichtung von Janis Antiste unter Dach und Fach gebracht. Der 22-jährige Franzose wechselt auf Leihbasis vom italienischen Klub Sassuolo nach Wien-Hütteldorf, wobei sich die Wiener auch eine Kaufoption gesichert haben. Der Angreifer soll künftig für mehr Durchschlagskraft im Angriffsspiel der Grün-Weißen sorgen.**

Sportdirektor Markus Katzer zeigt sich von den Qualitäten des Neuzugangs überzeugt: „Janis Antiste ist in der Offensive sehr variabel einsetzbar.“ Er kann sowohl als alleiniger Neuner spielen, aber auch in einem Zweier- oder Dreier-Sturm. Er bringt eine hervorragende Technik mit und hat gerade in der Frühjahrssaison in Nürnberg seine Torgefahr wiederholt unter Beweis gestellt. In Janis schlummert noch großes Potenzial, er bringt auf alle Fälle viel Qualität mit in unser Team.

Erfolgreiche Nürnberg-Zeit

Seine Fähigkeiten stellte der Stürmer bereits in der vergangenen Rückrunde beim 1. FC Nürnberg eindrucksvoll unter Beweis. In der zweiten deutschen Liga sammelte Antiste in zwölf Partien beachtliche sieben Scorerpunkte – fünf Treffer erzielte er selbst, zwei weitere legte er für seine Teamkollegen auf. Bei Rapid Hütteldorf wird der Franzose künftig mit der Rückennummer 90 auflaufen.

Sassuolo setzt auf Entwicklung durch Leihgeschäfte

Der Franzose wurde im Sommer 2022 von Sassuolo verpflichtet, konnte sich aber beim italienischen Klub nicht langfristig etablieren. In den vergangenen Jahren sammelte er Spielpraxis bei verschiedenen Leihstationen, darunter beim französischen Verein Amiens, bei Reggiana in Italien und zuletzt eben beim 1. FC Nürnberg, wo er seine Torgefährlichkeit eindrucksvoll unter Beweis stellte.

Die wiederholten Leihgeschäfte verdeutlichen die Strategie von Sassuolo, dem talentierten Stürmer Spielpraxis auf hohem Niveau zu ermöglichen. Mit Rapid Wien hofft Antiste nun auf den nächsten Entwicklungsschritt in seiner Karriere, während die Hütteldorfer dank der vereinbarten Kaufoption langfristig von seinen Qualitäten profitieren könnten.

Laut transfermarkt.at wird sein Marktwert derzeit auf zwei Millionen Euro taxiert.