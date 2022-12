Sinisa Mihajlovic: Eine Kindheit, die Herzen bricht

Sinisa Mihajlovic verlor im Alter von 53 Jahren seinen Kampf gegen Leukämie und ließ die Welt in Trauer um die Fußballlegende zurück. Sein Leben war fast von der ersten bis zur letzten Sekunde voller Kämpfe, sowohl auf als auch neben dem Platz.

Mihajlovic hat einmal in einem Interview mit italienischen Medien verraten, dass sein Vater an Lungenkrebs gestorben ist, und über seine schwierige Kindheit gesprochen.

„Mein Vater starb an Krebs, also wurde ich regelmäßig getestet. Wenn ich es jetzt (2019) nicht getan hätte, hätte ich ein Jahr lang keine Symptome gesehen. Keiner von uns darf denken, dass wir unzerstörbar sind. Jeder denkt, dass ihnen das nicht passieren wird, aber wenn es passiert, ist es ein schrecklicher Schlag“, sagte Mihajlovic damals und fuhr fort:

„Ich denke jeden Tag an meinen Vater. Ich möchte, dass er seine Enkel und Urenkel aufwachsen sehen kann. Wenn es um Träume geht, träume ich nicht davon, die Champions League oder den Scudetto zu gewinnen. Mein Traum ist unerreichbar. Ich möchte meinen Vater umarmen. Er war Lkw-Fahrer, er starb im Alter von 69 Jahren an Lungenkrebs. Als er starb, war ich nicht bei ihm. Während des Krieges bat ich ihn, zu mir nach Italien zu kommen, aber er wollte in seiner Heimat bleiben. Andererseits sieht mich meine Mutter immer noch mit dem gleichen Blick an wie als ich ein Kind war. Sie spricht kein Italienisch und meine Kinder sprechen kein Serbisch, aber jedes Mal, wenn sie uns in Rom besucht, sehe ich, wie sie sie ansieht, und mir wird klar, dass Worte für die Liebe unnötig sind“, betonte Mihajlovic.

Als Kind aß er gerne Bananen, konnte sich diese aber oft nicht leisten.