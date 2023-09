Slowenien verstärkt Kontrollen an kroatischer Grenze

Kroatien verstärkt seine Grenzüberwachung durch die Einführung von Polizeikontrollpunkten, um gegen erhöhte Schmuggleraktivitäten vorzugehen. Innenminister Davor Bozinovic betont jedoch, dass dies nicht das Ende des Schengen-Raums bedeutet.

Kroatien reagiert auf erhöhte Schmuggleraktivitäten mit der Einführung von Polizeikontrollpunkten an der Grenze. Trotz dieser Maßnahme bleibt der grenzüberschreitende Verkehr nach dem Schengen-Regime bestehen und wird ohne Anhalten fortgesetzt, so Innenminister Davor Bozinovic.

„Wir arbeiten sowohl an der Außengrenze der EU als auch an den Binnengrenzen“, betonte Bozinovic. Er erinnerte daran, dass die kroatische Polizei täglich gemeinsame Grenzpatrouillen mit ihren slowenischen Kollegen durchführt. Seit Jahresbeginn konnten so mehr als 22.000 Migranten daran gehindert werden, von Kroatien nach Slowenien einzureisen.

Die Kontrollpunkte sollen an strategischen Standorten eingerichtet werden, darunter der Eisenbahnüberführung in der Siedlung Rigonce nahe dem Grenzübergang Harmica, in der Siedlung Trnovec in der Gemeinde Metlika, in Obrezje bei Kalina und im Bereich der Polizeidirektion Koper, in den Orten Rakitovec, Podgorje und Socergi.

Bozinovic wird heute Abend und morgen an Treffen der EU-Innenminister teilnehmen, bei denen die Situation der Migration in Europa diskutiert wird.