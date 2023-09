Was hat zu drastischen Preiserhöhungen in Kroatien geführt?

Kroatien, einst als preiswertes Urlaubsparadies bekannt, sieht sich nun mit starken Preiserhöhungen konfrontiert. Dieser Wandel trifft nicht nur die Urlauber, sondern auch die einheimische Bevölkerung. Die gestiegenen Lebensmittelpreise sind nur ein Teil des Problems, das sich auf die Lebenshaltungskosten auswirkt.

Ein Urlauber beklagte sich gegenüber dem kroatischen Nachrichtenportal „dnevnik.hr“ über „Preise, wie in einem Fünf-Sterne-Hotel. Er berichtete, dass er für zwei 0,33 Liter Heineken-Bier 14,40 Euro zahlen musste. Auch Restaurantbesuche sind teurer geworden, mit Preiserhöhungen für alltägliche Getränke und Mahlzeiten.

Aber was hat zu diesen drastischen Preisanstiegen geführt? Michael Müller vom Portal kroati.de gibt einen Einblick: „Diese Teuerungen wurden unter anderem durch gestiegene Energie- und Transportkosten verursacht, die zu erhöhten Produktions- und Lieferkosten führten und letztlich direkt auf die Konsumenten übertragen wurden. Die gestiegenen Treibstoff- und Energiekosten wirkten sich ebenfalls nachteilig auf die gesamte Lieferkette aus. Dadurch erreichten die Lebensmittelpreise in Kroatien teilweise höhere Niveaus als in den benachbarten Ländern.

Die Preiserhöhungen betreffen nicht nur den Einzelhandel, sondern auch die Gastronomie. Die Kosten für ein Mittag- oder Abendessen sind bisweilen um etwa 20 bis 25 Prozent im Vergleich zum Vorjahr angestiegen. Selbst alltägliche Getränke wie Kaffee und alkoholische Drinks verzeichneten Zuwächse von bis zu 25 Prozent“, erläutert Müller.

Die Gründe dafür sind vielfältig und reichen von Investitionen in die Infrastruktur über steigende Rohstoffkosten und erhöhte Lebensmittelpreise bis hin zur Inflation. Hinzu kommen Regierungsmaßnahmen zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen und Erhöhung des Mindestlohns.

Die Preiserhöhungen in Kroatien sind das Ergebnis einer Vielzahl von Faktoren, die sich direkt auf die Lebenshaltungskosten auswirken. Diese Entwicklungen beschränken sich nicht nur auf das Urlaubsbudget der Touristen, sondern betreffen auch die Kosten für alltägliche Produkte und Dienstleistungen für die kroatischen Bürger.