TikTokerin entlarvt Preise an Kroatiens Küste (VIDEO)

Die Preise an der kroatischen Adriaküste variieren stark in dieser Saison, von erschwinglich bis hin zu extrem teuer. Die serbische TikTokerin Dajana hat auf humorvolle Weise dargestellt, was man mit 10 Euro in Rovinj machen kann. Ihr Video hat bereits über eine Million Aufrufe gesammelt.

Die Urlaubspreise an der kroatischen Adriaküste sind in dieser Saison stark variabel. Von günstig und akzeptabel bis hin zu extrem teuer, die Erfahrungen der Touristen, insbesondere derer aus Serbien, sind vielfältig. Die TikTokerin Dajana aus Serbien hat diese Situation auf humorvolle Weise in einem Video dargestellt, das bereits über eine Million Aufrufe gesammelt hat.

In ihrem Video mit dem Titel „Wenn meine Verwandten mich zuerst fragen: Ist es teuer in Rovinj?“ zeigt Dajana einen 10-Euro-Schein, während sie auf einer Brücke steht und Rovinj im Hintergrund zu sehen ist. Sie entscheidet sich dann, zu zeigen, was man mit dieser Menge Geld in der Stadt machen kann.

Ihre humorvollen Vorschläge umfassen das Betrachten des Meeres von einem Felsen aus, das Werfen von Steinen ins Wasser, das Umarmen eines Baumes, das Kritzeln im Boden mit einem Stock im Schatten von Kiefern und Olivenbäumen und das Sitzen auf einer Bank mit einem Seufzer.

Breite Resonanz in den sozialen Medien

Die Reaktionen auf Dajanas Video waren vielfältig und humorvoll. Kommentare wie „Ich habe das Parken bezahlt und das war’s“, „Du kannst schwimmen“, „Du hast mich süß zum Lachen gebracht“, „Du kannst Fotos machen“, „Top“, „Es ist überall gleich“, „Das Vergnügen in Rovinj ist unbezahlbar“, „Wörtlich“ und „Realistisch“ waren nur einige der Reaktionen, die unter ihrem Beitrag zu lesen waren.

Dajanas Video bietet einen humorvollen Einblick in die aktuelle Preisgestaltung an der kroatischen Adriaküste und hat eine breite Resonanz in den sozialen Medien gefunden. Es zeigt auf kreative Weise, dass trotz der hohen Preise, das Vergnügen in Rovinj unbezahlbar ist.