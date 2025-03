So entfernst du deine Daten: Google vereinfacht Datenlöschung

Google erleichtert den Nutzern den Schutz ihrer Privatsphäre: Persönliche Daten können jetzt direkt aus den Suchergebnissen entfernt werden. Ein einfacher Klick genügt. Google hat kürzlich den Zugang zu seinem Tool zur Entfernung persönlicher Daten aus den Suchergebnissen vereinfacht, um den Nutzern mehr Privatsphäre im Internet zu bieten. Ursprünglich war das Tool „Ergebnisse über Sie“ tief in den Einstellungen versteckt, doch nun ist es direkt über die Google-Suche erreichbar.

Wenn Nutzer ihren Namen, ihre Telefonnummer oder Adresse googeln und auf eine Seite mit diesen Informationen stoßen, können sie die drei Punkte neben dem Suchergebnis anklicken. Dort finden sie die Option „Ergebnis entfernen“. Google bietet mehrere Gründe für die Entfernung an, wobei der Hauptgrund lautet: „Zeigt meine persönlichen Daten und ich möchte nicht, dass sie hier sind“. Nach dem Einreichen des Antrags überprüft Google die betreffende Seite und entfernt sie aus den Suchergebnissen, sofern sie gegen die Richtlinien verstößt. Dieser Vorgang kann in einigen Fällen innerhalb weniger Minuten abgeschlossen sein.

Datenentfernung und Optionen

Es ist wichtig zu wissen, dass die Originalseite weiterhin online bleibt, jedoch bieten viele Internetverzeichnisse ebenfalls Anträge zur Datenentfernung an. Der gesamte Prozess ist unkompliziert: Der Nutzer sucht nach seinen Daten, findet die entsprechende Seite und reicht den Antrag ein. Google bestätigt den Antrag per E-Mail und informiert darüber, dass die Überprüfung in der Regel ein paar Tage dauert.

Oftmals wird der Antrag auch sehr schnell genehmigt, und der Nutzer erhält eine E-Mail, die besagt: „Innerhalb weniger Stunden wird die URL dieses Ergebnisses nicht mehr sichtbar sein, wenn jemand nach Ihrem Namen in der Google-Suche sucht.“ Zusätzlich zur Entfernung persönlicher Daten ermöglicht das Menü mit den drei Punkten auch die Meldung illegaler Inhalte wie Phishing, Gewalt oder explizitem Material. Eine weitere Option ist die Aktualisierung veralteter Ergebnisse, falls der Inhalt bereits von der Originalseite entfernt, aber noch bei Google indexiert ist.

Google hat auch die Anmeldung für proaktive Überwachung über das Tool „Ergebnisse über Sie“ vereinfacht. Nutzer können sich nun über ihr Google-Konto anmelden und Benachrichtigungen erhalten, wenn ihre Daten erneut im Internet erscheinen. Die Anmeldeseiten und Informationsübersichten, die früher getrennt waren, sind jetzt zusammengeführt worden, um die Zugänglichkeit zu verbessern. Dieser Schritt stellt einen bedeutenden Fortschritt für den Schutz der Privatsphäre der Nutzer dar, da persönliche Daten im Internet zunehmend missbraucht werden.

Dank der neuen Funktionen haben Nutzer nun mehr Kontrolle darüber, welche Informationen über sie über Google öffentlich zugänglich sind.