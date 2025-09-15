So könnt ihr den neuen 250 Euro-Zuschuss bekommen!

Während die Inflation in Österreich bei 4,1 Prozent verharrt, reagiert Tirol mit konkreter Hilfe: 3,3 Millionen Euro fließen als Heizkostenzuschuss an bedürftige Haushalte.

Die anhaltend hohe Inflation von 4,1 Prozent im August belastet weiterhin zahlreiche Haushalte, wobei besonders Menschen mit geringem Einkommen unter den steigenden Preisen leiden. Als Reaktion darauf setzt Tirol seine Unterstützungsmaßnahmen fort und stellt für die Heizperiode 2025/2026 insgesamt 3,3 Millionen Euro bereit. Einkommensschwache Haushalte können einen einmaligen Zuschuss von 250 Euro erhalten, der zu Beginn der Heizsaison im Herbst 2025 zur Auszahlung kommt.

Interessierte haben bis zum 30. September 2025 Zeit, einen entsprechenden Antrag einzureichen. Auf der Plattform Finanz.at sind sämtliche Informationen zu Anspruchsberechtigungen und weiteren Details abrufbar.

Anspruchsvoraussetzungen

Anspruch auf die finanzielle Unterstützung haben Tiroler Haushalte mit Hauptwohnsitz im Bundesland, sofern sie bestimmte Einkommensgrenzen nicht überschreiten. Im Rahmen des Verwaltungsprogramms „Tirol Konvent“ wurden die Verfahren deutlich gestrafft und beschleunigt. Vorjahresempfänger profitieren von einem vereinfachten Prozess – sie erhalten automatisch ein neues Antragsformular zugeschickt und müssen lediglich ihre Daten überprüfen.

Neben dem klassischen Antragsweg steht auch das Landesportal „Digital Service Tirol“ für die elektronische Beantragung zur Verfügung. Durch interne Prozessoptimierungen konnte zudem die Bearbeitungsdauer pro Antrag reduziert werden.

Automatische Auszahlung

Besonders unbürokratisch gestaltet sich das Verfahren für Mindestpensionisten mit Ausgleichszulage, die bereits im Vorjahr 2024/2025 eine Förderung erhalten haben. Diese Personengruppe muss keinen neuen Antrag stellen, da die Auszahlung nach entsprechender Prüfung automatisch erfolgt.

Sämtliche Unterlagen und Informationen zum Heizkostenzuschuss sind auf der Website www.tirol.gv.at/heizkostenzuschuss abrufbar.