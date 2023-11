„Solunska 28“ von Nele Karajlic gastiert in Wien!

Literatur- und Kunstliebhaber aufgepasst! Ein inspirierender Spaziergang erwartet Sie entlang der Solunska-Straße bis zur Nummer 28.

Am Samstag, dem 15. November 2023, um 19.30 Uhr, wird in der Vertretung der Republik Srpska in Österreich, Albertgasse 35, die Präsentation der Trilogie „Solunska 28“ des Autors Nele Karajlic stattfinden. Seien Sie dabei und tauchen Sie in die Welt dieser einzigartigen literarischen Werke ein.

(FOTO: zVg.)

Diese Trilogie umfasst drei eigenständige Teile: „Solunska 28: Über Geld und Leidenschaft“, „Solunska 28: Über Freundschaft und Verrat“ sowie den neuesten Teil „Solunska 28: Über Sex, Drogen und Rock’n’Roll“. Der Autor wird seine Erfahrungen beim Verfassen dieser faszinierenden Geschichten teilen und mit dem Publikum über die behandelten Themen diskutieren.

HARD FACTS

Wann? Mittwoch, 15. November 2023, 19.30h

Wo? Albertgasse 35, A-1080 Wien

Bereiten Sie sich darauf vor, in eine Welt voller Inspiration, Emotionen und tiefgreifender literarischer Erlebnisse einzutauchen. Lassen Sie sich von diesem literarischen Ereignis inspirieren und erleben Sie eine Palette von Gefühlen, die weit über die Seiten der Bücher hinausreichen.