Sommerbaustellen: Diese Straßenbahnen werden umgeleitet & eingeschränkt

Während die Bauarbeiten der Wiener Linien in der Wiedner Hauptstraße und der Universitätsstraße planmäßig voranschreiten, sind in den Sommermonaten weitere notwendige Modernisierungen vorgesehen.

Die U4, Wiens historische U-Bahn-Linie, deren Wurzeln weit in die Vergangenheit reichen, ist Teil einer umfassenden Modernisierungsoffensive. Besonders hervorzuheben sind die Arbeiten an den 94 Tunnelträgern unter dem Franz-Josefs-Kai, die für den Zeitraum vom 29. Juni bis zum 1. September die vorübergehende Einstellung des Betriebs zwischen Schwedenplatz und Schottenring nach sich ziehen. Als Alternative wird der Verkehr durch die Linien 71 und U2Z bis zum Schwedenplatz verstärkt. Darüber hinaus stehen an der Endhaltestelle Heiligenstadt Gleis- und Weichenerneuerungen an, die für diesen Herbst angesetzt sind.

Weichenstellung für die Zukunft

Die Vorbereitungen für die neuen Straßenbahnlinien 12 und 27 laufen auf Hochtouren, was eine verbesserte Vernetzung und erhöhte Mobilität verspricht. Besonders die Linie 12 wird nach ihrer Fertigstellung eine bedeutende Rolle im Netz spielen, indem sie vier Bezirke verbindet und Anschlüsse an vier unterschiedliche U-Bahn-Linien ermöglicht. Während der Weicheninstallationen für diese künftigen Linien müssen sich die Fahrgäste allerdings auf vorübergehende Einschränkungen einstellen. So wird die Linie 2 für drei Wochen im Juli umgeleitet, und die Straßenbahnlinie O fährt im August nur eingeschränkt.

Modernisierungsmaßnahmen in Kagran

Ein weiteres Highlight der diesjährigen Upgrades betrifft die Station Kagran. Nach erfolgreich abgeschlossenen Sanierungen an anderen Stationen wird nun der Bahnsteig in Richtung Leopoldau von Mitte August bis Ende November einer Modernisierung unterzogen. Um einen reibungslosen Betrieb sicherzustellen, finden diese Arbeiten vorzugsweise nachts statt, wobei tagsüber ein Durchfahren der Station ohne Halt möglich ist. Umleitungswege und Ersatzverkehrsmittel sind für die Fahrgäste eingerichtet, um die Zugänglichkeit und Mobilität weiterhin zu gewährleisten.