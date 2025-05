Sonne am Vormittag, Wolken und Sprühregen am Abend

Ein Montag, wie gemacht für alle, die sich auf einen Mix aus Sonne, Wolken und ein wenig Frische freuen: Wien startet am 26. Mai mit einer lebendigen Wetterkulisse in die neue Woche. Nach einem teils nassen Wochenende zeigt sich die Bundeshauptstadt zunächst von ihrer freundlichen Seite, bevor sich ab dem Nachmittag wieder dichtere Wolken und etwas Regen ankündigen.

Wetter in Wien und Umgebung

Morgen: Sonnig und angenehm frisch bei rund 17 °C

Vormittag: Freundlich, aber ab Mittag zunehmend bewölkt

Nachmittag: Temperaturen erreichen maximal 18 °C

Wind: Spürbar aus westlichen Richtungen mit Böen bis zu 17 km/h

Abend: Wolken verdichten sich, leichter Sprühregen ab 18 Uhr, Temperaturen sinken auf 14 °C

Nacht: Stark bewölkt mit gelegentlichem Sprühregen, Tiefstwerte um 15 °C

Wetter in ganz Österreich

Osten: Freundlicher Start mit viel Sonne, Bewölkung nimmt zu, einzelne Regenschauer am Nachmittag möglich, Höchstwerte 18–21 °C

Süden: Wechselhaft, nach sonnigem Start ziehen dichtere Wolken auf, örtlich kurze Schauer, Temperaturen 15–20 °C

Westen: Kühler und wolkiger, immer wieder Regenschauer, besonders in den Bergen, Tageshöchstwerte 12–16 °C

Zentrum: Mix aus Sonne und Wolken, Wahrscheinlichkeit für kurze Schauer im Bergland, Temperaturen 17–19 °C

Wettertrend für die kommenden Tage

Am Dienstag setzt sich in Wien und im Osten wieder freundlicheres Wetter durch: Es bleibt meist trocken, die Sonne zeigt sich öfter, und die Temperaturen steigen auf angenehme 23 bis 24 °C.

Auch am Mittwoch bleibt es mild, allerdings ziehen erneut dichtere Wolkenfelder durch, und es kann vereinzelt zu kurzen Schauern kommen.

KOSMO-Wettertipp

Wer heute in Wien unterwegs ist, sollte den sonnigen Vormittag für einen Spaziergang oder einen Kaffee im Freien nutzen – am Nachmittag empfiehlt sich dann ein Regenschirm in der Tasche. Die frische Brise sorgt für klare Luft, also ruhig mal tief durchatmen und den Frühlingsausklang genießen!