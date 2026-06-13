SpaceX-Börsengang bricht alle Rekorde – Musk besitzt nun 1.100.000.000.000 Dollar

Ein Börsenstart, der Rekorde bricht und ein Vermögen in unvorstellbare Dimensionen katapultiert: SpaceX schreibt Wirtschaftsgeschichte.

SpaceX, das Raumfahrtunternehmen von Elon Musk, ist an der Börse mit einem Kursplus von gut elf Prozent in den Handel gestartet. Der Eröffnungskurs lag bei 150 Dollar – der Ausgabepreis hatte zuvor bei 135 Dollar gelegen. Im weiteren Handelsverlauf weitete sich das Plus zeitweise auf knapp 30 Prozent aus, wodurch die Marktkapitalisierung des Unternehmens die Schwelle von zwei Billionen Dollar überschritt.

Mit diesem Rekordstart ist Musk zum ersten Menschen aufgestiegen, dessen Vermögen die Billionengrenze erreicht. Gemessen an seiner Marktkapitalisierung übertrifft SpaceX bereits den Facebook-Konzern Meta und reiht sich unter die wertvollsten US-Unternehmen ein – hinter Nvidia, Apple, der Google-Mutter Alphabet, Microsoft und Amazon.

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Rekord-Börsengang

Das vor allem durch seinen Satelliteninternetdienst Starlink bekannte Unternehmen brachte rund 555,6 Millionen Aktien an den Markt und erlöste damit 75 Milliarden Dollar, umgerechnet rund 64,8 Milliarden Euro. Damit wurde der bisherige Rekord des saudi-arabischen Ölkonzerns Aramco gebrochen, der beim größten Börsengang des Jahres 2019 gut 29 Milliarden Dollar eingenommen hatte.

Musk wird trotz des Börsengangs die Kontrolle über SpaceX behalten – sein Stimmrechtsanteil liegt bei mehr als 80 Prozent, gesichert durch Aktien mit erhöhten Stimmrechten. Beim Handelsdebüt äußerte Musk, er habe SpaceX bei der Gründung lediglich eine Erfolgschance von zehn Prozent eingeräumt.

Musks Billionenvermögen ergibt sich aus seinen Beteiligungen an SpaceX sowie am Elektroautobauer Tesla – zumindest rechnerisch. Die tatsächlichen Geschäftszahlen von SpaceX stehen dabei in einem deutlichen Missverhältnis zur Börsenbewertung: Anleger setzen weniger auf die aktuelle Ertragslage als auf künftige Wachstumsperspektiven. Im vergangenen Jahr wies das Unternehmen bei einem Umsatz von 18,67 Milliarden Dollar einen Verlust von rund 4,94 Milliarden Dollar aus. Der Konzernbereich Starlink, der rund 80 Prozent zum Umsatz beisteuert, erwirtschaftete allerdings einen Betriebsgewinn von 4,4 Milliarden Dollar – das Minus entstand vor allem durch hohe Investitionen in Raketentechnologie und Infrastruktur.

Frühe Investoren

Für die frühen Investoren von SpaceX entwickelt sich der Börsengang zu einem außerordentlichen Gewinn. Laut dem Finanzdienst Bloomberg hält der Founders Fund, die Investmentgesellschaft von Musks langjährigem Weggefährten Peter Thiel, einen Anteil von rund drei Prozent, der ursprünglich für etwa 600 Millionen Dollar erworben wurde. Zum Ausgabepreis ist diese Beteiligung nun mehr als 50 Milliarden Dollar wert.

Der Risikokapitalgeber Sequoia Capital soll rund zwei Milliarden Dollar in SpaceX investiert haben und hält nun einen Anteil, der auf mehr als 20 Milliarden Dollar beziffert wird.