„Spanferkel“ entkommt und flieht in Fluss (VIDEO)

Die Tradition des Spanferkelbratens ist in Bosnien und Herzegowina weit verbreitet. Doch in Otocac, einer kleinen Stadt in Kroatien, hat ein Spanferkel beschlossen, dieser Tradition zu trotzen.

Ein Spanferkel, das eigentlich für ein Festmahl bestimmt war, entschied sich gegen sein vorherbestimmtes Schicksal aufzubegehren. In einem unerwarteten Moment der Rebellion sprang es vom Bratrost direkt in den kühlen Strom des Flusses Gacka. Das Tier, offenbar entschlossen, seinem Ende als Festmahl zu entkommen, schwamm davon, sehr zur Bestürzung seines Besitzers.

Auf TikTok löste das Video der fliehenden Sau und der vergeblichen Verfolgungsjagd ihres Besitzers große Heiterkeit aus.

Die Nutzer der Plattform reagierten mit einer Mischung aus Belustigung und Bewunderung für den kühnen Ausbruchsversuch des Tieres. Ein Nutzer kommentierte scherzhaft: „Lauf, mein Gold, sie wollen dich essen“, während ein anderer mit einem Augenzwinkern bemerkte: „Das Schwein hat wohl mitbekommen, dass bald Weihnachten ist“.