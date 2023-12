Boots made in Bosnien und Herzegowina erobern Österreich (VIDEO)

Handwerkskunst aus Bosnien und Herzegowina wird nun auch in Österreich verkauft. Wohlig warme Winterstiefel aus Synthetikkautschuk für hohen Tragekomfort: Made in Bosnien und Herzegowina.

Der aktuell nasse und wechselhafte Winter verlangt, dass man sich passend kleidet. Was kommt einem da gelegener, als warme Winterstiefel? Wohlig warm gefüttert und günstig. Und wenn die Boots dann auch noch in Bosnien und Herzegowina hergestellt werden, schlägt das Diaspora-Herz gleich höher.

Herstellung in Bosnien und Herzegowina

Das französische Schuhunternehmen AJS Blackfox lässt einen Teil seiner Produkte mittlerweile in Bosnien und Herzegowina herstellen. Und auf den Verkaufsplakaten wirbt AJS Blackfox auch kräftig damit: MADE IN BOSNIA. Denn die angebotenen Boots sind nicht nur Schuhe, sondern auch ein Stück Handwerkskunst aus Bosnien und Herzegowina. Hergestellt in Bosnien und Herzegowina aus Synthetikkautschuk (SEBS), bieten sie – laut etlicher Kundenbewertungen – hohen Tragekomfort.

Handwerkskunst

Die entscheidende Rolle Bosniens und Herzegowinas in der Herstellung dieser Stiefel spiegelt sich in der Qualität wider. Die handwerkliche Expertise und das Können der Arbeitskräfte in Bosnien tragen dazu bei, dass die Stiefel höchsten Standards entsprechen, wie AJS Blackfox auf ihrer Webseite schreibt.

Verkaufsstellen und Preis

Hier einen Auszug der Stores, die die „Boots made in Bosnien“ verkaufen. Entdeckt von einem TikTok-User in einem österreichischem Interspar kann man sich die Schuhe auch in einem Bauhaus, OBI und Lagerhaus besorgen. Der Preis liegt, je nach Modell, bei rund 35 bis 50 Euro. Achten Sie dabei immer auf das Qualitätsmerkmal: Made in Bosnien!