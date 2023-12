Neue Regelung für Kurzparkzonen in Wien ab 2024

2024 hält für die Verkehrsteilnehmer in Wien und Umgebung tiefgreifende Veränderungen bereit. Während Kurzparkzonen in der Bundeshauptstadt und ihren Nachbargemeinden zunehmen, verspricht der ÖBB-Fahrplan erhebliche Verbesserungen für Pendler.

Ab dem 1. Jänner 2024 wird das Parken in Vösendorf und Leopoldsdorf bei Wien eine neue Dimension erreichen. In Vösendorf erweitert sich die bestehende Kurzparkzone von einem Kilometer von der Stadtgrenze auf etwa 1,5 Kilometer. Leopoldsdorf zieht nach und plant ab März 2024 die Einführung einer Kurzparkzone im gesamten Gemeindegebiet. Doch das ist noch nicht alles: Groß-Enzersdorf, Haslau-Maria Ellend, Zwölfaxing, Enzersdorf an der Fischa, Schwadorf und Langenzersdorf denken ebenfalls über eine Einführung oder Ausweitung nach.

Neuer ÖBB-Fahrplan

Doch während Autofahrer sich auf neue Parkregelungen einstellen müssen, dürfen sich Pendler auf einige Verbesserungen freuen. Der neue ÖBB-Fahrplan für 2024 verspricht eine bessere Anbindung und mehr Komfort. Auf der Westbahn, Südbahn und Ostbahn werden Taktlücken im Nahverkehr geschlossen und zusätzliche Cityjet-Express-Verbindungen geschaffen. Neue Nachtverbindungen an den Wochenenden zwischen Wien, Schwechat, Stockerau und Marchegg bieten noch mehr Flexibilität. Die Regionalverbindung „Silva Nortica“ wird künftig täglich mit zwei Zugpaaren auf der Strecke Wien – Gmünd – Prag verkehren.