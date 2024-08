Spektakuläre Abschlussfeier – Stunt von Tom Cruise?

Die Olympischen Spiele in Paris haben mit einem imposanten Finale ihren krönenden Abschluss gefunden: Feuerwerk, Akrobatik und weltbekannte Musikstars sorgten für bleibende Erinnerungen. Im Stade de France versammelten sich rund 80.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, um die feierliche Übergabe an Los Angeles zu erleben.

Höhepunkte der Abschlusszeremonie

Die Bühne für das große Schlussereignis wurde um 21.00 Uhr in der Arena nördlich von Paris bereitet. Ganz im Zeichen der Athletinnen und Athleten wurden die Gewinnerinnen und Gewinner der diesjährigen Spiele gefeiert. Wie schon bei der Eröffnungszeremonie fand auch diesmal eine Parade statt. Zwei herausragende deutsche Sportler, die Triathletin Laura Lindemann und der Kanute Max Rendschmidt, die beide Goldmedaillen gewannen, trugen stolz die deutsche Flagge.

Die Veranstaltung nahmen ihren Höhepunkt mit der symbolischen Übergabe der olympischen Fahne: Die Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo übergab sie an ihre Kollegin Karen Bass aus Los Angeles. Bass, die Bürgermeisterin der nächsten Gastgeberstadt der Olympischen Sommerspiele im Jahr 2028, sagte: „Wir werden einen historischen Moment teilen und eine Botschaft an die Mädchen in der ganzen Welt senden, dass sie alles schaffen können.“

Musikalische Einlagen und visuelle Höhepunkte

Unter dem Motto „Records“ rückten musikalische Darbietungen renommierter internationaler Künstler in den Mittelpunkt. Über 100 Künstler, Akrobaten, Tänzer und Zirkusartisten begleiteten diese Showeinlagen. Ein Teil der Darbietungen fand sogar in der Luft statt, was den Spekulationen über ein Spektakel wieder einmal Auftrieb gab.

Thomas Jolly, der kreative Kopf hinter der spektakulären Eröffnungsfeier an der Seine, war auch für das Abschlussevent verantwortlich. Ihm zufolge sollte die Feier „akrobatisch, lyrisch und sehr visuell“ sein. Er betonte, dass man eine symbolische Reise von den Ursprüngen der Spiele in die Zukunft machen wolle. „Ich habe eine Vorführung entworfen, in der die Spiele ein weiteres Mal verschwinden, aber jemand findet sie wieder“, erklärte Jolly.

Spektakulärer Stunt von Tom Cruise?

Ein besonderes Highlight war der Auftritt von Tom Cruise, der bei der Schlussfeier erwartet wurde. Laut der französischen Zeitung „Le Parisien“ war Cruise an der symbolischen Übergabe der olympischen Flagge an Los Angeles beteiligt. Es war zudem bekannt, dass der amerikanische Actionstar einen spektakulären Stunt an der Fassade des Stade de France plante und zuvor eine Szene rund um den berühmten „Hollywood“-Schriftzug in Los Angeles gedreht hatte.

Zusätzlich wurden Berichte über Auftritte der französischen Bands Air und Phoenix verbreitet. Im Programm der Los Angeles-Organisatoren für die Olympischen Spiele 2028 stand unter anderem ein Auftritt des Rappers Snoop Dogg. Zahlreiche US-Sportgrößen, darunter die Basketball-Legende Michael Jordan, hatten ihren Besuch angekündigt. Casey Wasserman, der Vorsitzende von LA28, versprach zudem „einige Überraschungen“.

Ein musikalisches Feuerwerk

Laut dem US-Portal „Variety“ waren auch Auftritte von Billie Eilish und den Red Hot Chili Peppers Teil des Programms. Die Singer-Songwriterin und die Rockband sollten demnach von Los Angeles aus auftreten – eine Mischung aus aufgezeichneter Performance und Live-Auftritt.

Sicherheit an oberster Stelle

Auch während des Abschlusswochenendes lag ein besonderes Augenmerk auf der Sicherheit der Veranstaltung. Rund 30.000 Einsatzkräfte waren im Großraum Paris im Einsatz, davon 2.000 spezifisch zur Absicherung der Schlussfeier.

Mit einem bunten und musikalischen Finale verabschiedete sich Paris von den Olympischen Spielen und übergab den Staffelstab an Los Angeles.