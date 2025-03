Spektakuläre Drogenrazzia: Kiloweise Kokain und Cannabis entdeckt

Ermittler des LKA Wien zerschlugen einen Drogenring und stellten ein Kilo Kokain sicher. Zwei Männer wurden festgenommen, einer leistete Widerstand.

Gefälschte Dokumente und Drogenfund

In einer koordinierten Aktion haben Ermittler des Landeskriminalamts Wien, unterstützt von der Direktion Spezialeinheiten und dem Einsatzkommando Cobra, ein Kilogramm Kokain sichergestellt. Bei diesem Einsatz wurden zwei 30-jährige Männer aus Algerien und Tunesien festgenommen. Einer der Verdächtigen leistete erheblichen Widerstand gegen die Festnahme, wodurch ein Beamter leicht verletzt wurde.

Die Verdächtigen führten gefälschte belgische Dokumente mit sich, die ebenfalls beschlagnahmt wurden. Bei anschließenden Durchsuchungen in den Wiener Bezirken Favoriten und Simmering entdeckten die Beamten über zwei Kilogramm Cannabiskraut sowie Bargeld in einem niedrigen fünfstelligen Bereich, das ebenfalls sichergestellt wurde. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Wien wurden die Männer in eine Justizanstalt überstellt.

Ermittlungen und Anklage

Die Ermittlungen gegen die Festgenommenen laufen wegen Verstößen gegen das Suchtmittelgesetz, Urkundendelikten und des Verdachts des Widerstands gegen die Staatsgewalt.

