Spion im Staatsapparat? Verfassungsschützer Ott vor Gericht

Ein ehemaliger Verfassungsschützer als mutmaßlicher Spion für Russland – der Fall Egisto Ott erschüttert Österreichs Sicherheitsapparat in seinen Grundfesten.

Ab Donnerstag beginnt in Wien ein Verfahren, das als bedeutendster Spionageprozess der jüngeren österreichischen Geschichte gilt. Der ehemalige Verfassungsschützer Egisto Ott muss sich vor dem Straflandesgericht Wien verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, über einen längeren Zeitraum systematisch sensible Informationen gesammelt und diese an russische Nachrichtendienste weitergegeben zu haben.

Die Ermittlungen gegen Ott laufen bereits seit 2017. Für den Prozess wurden zunächst zehn Verhandlungstermine bis Anfang März angesetzt, wobei davon auszugehen ist, dass weitere folgen werden. Die Dimension des Falls spiegelt sich in der umfangreichen Prozessplanung wider.

Schwerwiegende Vorwürfe

Mit Spannung wird erwartet, wie sich der frühere Mitarbeiter des Verfassungsschutzes gegen die schwerwiegenden Anschuldigungen verteidigen wird. Die Vorwürfe wiegen besonders schwer, da sie einen mutmaßlichen Vertrauensbruch durch einen ehemaligen Beamten betreffen, der eigentlich für den Schutz staatlicher Interessen zuständig war.