SPÖ fordert Ausländerwahlrecht und erleichterte Einbürgerung

Schon letztes Jahr stütze sich die SPÖ in Diskussionen mit der FPÖ. Denn es ist nicht das erste Mal, dass die Sozialdemokratische Partei Österreichs erleichterten Zugang zur österreichischen Staatsbürgerschaft oder mehr Wahlrecht für Migranten fordert.

Am Samstag tagte die erste Wiener Konferenz der SPÖ. 400 Teilnehmern diskutierten über Themen wie Einbürgerung und Wahlrechtsreform. In seiner Willkommensrede wies Bürgermeister Ludwig darauf hin, dass die demokratische Prozesse neu gestaltet werden müssen. Die politische Situation müsse ausgebaut werden, denn es gäbe zu viele Personen, die in Österreich leben aber nicht wählen dürfen.

So bestätigt Bürgermeister Ludwig die Meinung der SPÖ: “Es darf keine Ungleichheit beim Zugang zur Staatsbürgerschaft geben, egal ob Fußballspieler, Opernsängerin oder Reinigungskraft.”

Staatsbürgerschaft

Wenn es nach Ludwig, beziehungsweise der SPÖ geht, soll künftig jedes in Österreich geborene Kind automatisch die Staatsbürgerschaft erhalten. Voraussetzung: mindestens ein Elternteil muss sich fünf Jahre lag legal in Österreich aufhalten. Ludwig betont auch, dass “Wien als Bundesland die gesetzlichen Bestimmungen nicht ändern kann.” Deshalb müsse mit dem Bund über ein modernes Staatsbürgerschaftsrecht verhandelt werden.

Doppelstaatsbürgerschaft gefordert

Einen Schritt weiter geht die Sozialistische Jugend Österreichs. Denn die SPÖ-Jungpartei fordert die Ermöglichung von Doppelstaatsbürgerschaften. Bislang muss man eine ausländische Staatsbürgerschaft ablegen, wenn man die österreichische annehmen will. Das will die Jungpartei nun ändern.

Ausländerwahlrecht

Die SPÖ will allerdings nicht nur eine schnellere Einbürgerung für Migranten, sondern auch ein erweitertes Wahlrecht. Etwa für Personen, die schon längere Zeit in Österreich leben, allerdings eine ausländische Staatsbürgerschaft besitzen. Deshalb fordert Ludwig ein “modernes Staatsbürgerschaftsrecht“.

ÖVP und FPÖ gegen Erleichterung

Wie KOSMO bereits letztes Jahr berichtete, will die FPÖ – sowie nun auch die ÖVP – hingegen das genaue Gegenteil. Denn im Juni 2021 sprach sich die Freiheitliche Partei Österreichs gegen eine Erleichterung bei der Staatsbürgerschaftsvergabe aus. Dabei plädiert die FPÖ darauf, dass Nicht-Österreicher mindestens 25 Jahre “rechtmäßig und ununterbrochen” im Land befinden, bevor sie einen österreichischen Pass bekommen. Einen Rechtsanspruch auf Staatsbürgerschaft lehnt die FPÖ ab.

INFORMATION Bis Redaktionsschluss am 07.11.2022 hat die SPÖ nicht auf KOSMO-Anfragen zum Thema Ausländerwahlrecht und erleichterte Einbürgerung reagiert. Der Artikel wird laufend aktualisiert.

Schlägt die SPÖ die richtige Richtung mit einem Ausländerwahlrecht und einer erleichterten Einbürgerung ein? Ja. Auf jeden Fall!

Nein! Das ist nicht der richtige Weg!

Vielleicht keine schlechte Idee.

Bin mir nicht sicher, was für Folgen das haben würde. Ergebnisse

Loading ... Loading ...

Weitere Artikel zu diesem Thema:

30 Prozent der in Wien lebenden Menschen nicht wahlberechtigt

Eindeutiger Wahlsieger bei “Pass Egal” Bundespräsidentenwahl

So lange müsst ihr auf die österreichische Staatsbürgerschaft warten

FPÖ will neues Staatsbürgerschaftsrecht mit erschwertem Zugang

Lesen Sie auch: Taifun in Japan fordert zwei Tote, 120.000 ohne Strom Mindestens zwei Menschen starben heute, 120.000 blieben bei dem Ansturm des Taifuns ohne Strom, der von heftigen Regenfällen begleitet wurde, die Zentraljapan

Deutschland fordert Schließung der Balkanroute Letzte Woche berieten sich die EU-Innenminister zur Balkanroute in Luxemburg. Nun schlägt Deutschland Alarm. Besonders Nancy Faeser.

Energiekrise: Kommt jetzt der Gaspreisdeckel? Im Rahmen einer Pressekonferenz stellten Pamela Rendi-Wagner und Alois Schroll die neuen Pläne zum Umgang mit den Gaspreisen vor.