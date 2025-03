SPÖ Wien startet Bürgermeisterkampagne: Ludwig im Zentrum des Wahlkampfs

Die SPÖ Wien hat ihre Kampagne für die Wahl am 27. April gestartet und setzt dabei auf soziale Schwerpunkte wie Bildung, leistbares Wohnen und Gesundheitsversorgung.

Am 21. März 2025 präsentierte die SPÖ Wien ihre Kampagne für die kommende Wahl am 27. April. Die Veranstaltung, bei der Barbara Novak, Landesparteisekretärin der SPÖ Wien sprach, stand ganz im Zeichen der Zukunft Wiens. Unter dem Motto „Es geht um Wien“ betonte Novak die Bedeutung dieser Wahl und stellte klar: „Michael Ludwig ist die zentrale Figur im Wahlkampf.“ Die entscheidende Frage sei: „Wer wird Bürgermeister?“

Bildung als zentraler Schwerpunkt

Ein Kernthema der SPÖ-Kampagne ist die Bildung. Die Stadtregierung setzt auf umfassende Bildungsmaßnahmen, um gleiche Chancen für alle Kinder zu gewährleisten. Dazu gehören der Ausbau des kostenlosen Ganztagskindergartens, eine gebührenfreie Schule inklusive Mittagessen sowie das Programm „Summer City“ für Ferienbetreuung. Zusätzlich sollen kostenlose Nachhilfeangebote weiter ausgebaut werden, um sozial benachteiligte Kinder gezielt zu fördern. Auch der verstärkte Einsatz von SozialpädagogInnen und klinischen PsychologInnen ist geplant. „Es geht um die Zukunft unserer Kinder“, betonte Novak in ihrer Rede.

Leistbares Wohnen für alle

Auch das Thema Wohnen spielt eine zentrale Rolle in der Kampagne der SPÖ. Die Partei setzt weiterhin auf Gemeinde- und Genossenschaftswohnungen, um leistbaren Wohnraum zu sichern. Die Wohnbauoffensive soll fortgesetzt werden, um der wachsenden Nachfrage gerecht zu werden. Insbesondere in Zeiten steigender Mieten soll der soziale Wohnbau als wichtiger Pfeiler des Wiener Modells erhalten bleiben. Die SPÖ Wien betont, dass Wohnen leistbar bleiben muss und niemand in der Stadt finanzielle Sorgen darum haben sollte.

Wirtschaftsförderung und Arbeitsplätze

Die SPÖ Wien legt einen besonderen Fokus auf die wirtschaftliche Entwicklung der Stadt. Der Wiener ArbeitnehmerInnen Förderungsfonds (waff) spielt dabei eine zentrale Rolle. Er unterstützt Wiener Betriebe und fördert Betriebsansiedelungen, um Arbeitsplätze in der Stadt zu schaffen und zu sichern. Auch Maßnahmen zur Weiterbildung und Umschulung werden weiter verstärkt. Besonders für junge Erwachsene und ältere ArbeitnehmerInnen sollen spezielle Joboffensiven geschaffen werden, um den Zugang zum Arbeitsmarkt zu erleichtern. Wien soll damit weiterhin der „Wirtschaftsmotor Österreichs“ bleiben, betonte die SPÖ.

Gesundheitsversorgung und Pflegeoffensive

Ein weiterer Schwerpunkt der Kampagne liegt auf der Gesundheitsversorgung. Wien plant eine groß angelegte Pflegeoffensive, um dem steigenden Bedarf in diesem Bereich gerecht zu werden. Dafür sind Förderungen für 16.000 neue Pflegekräfte bis 2030 vorgesehen. Gleichzeitig sollen die Wiener Spitäler mit einem Budget von 3,3 Milliarden Euro modernisiert und regionale Gesundheitszentren weiter ausgebaut werden. Ziel ist es, allen Wienerinnen und Wienern den Zugang zu hochwertiger medizinischer Versorgung zu garantieren – unabhängig von ihrem Einkommen.

Fairer Wahlkampf ohne „Dirty Campaigning“

Die SPÖ Wien betont, dass sie im Wahlkampf bewusst auf „Dirty Campaigning“ verzichtet. Stattdessen setzt die Partei auf inhaltliche Auseinandersetzungen und direkten Kontakt mit den WählerInnen. Rund 4.000 AktivistInnen sind derzeit in der Stadt unterwegs, um die BürgerInnen über die Inhalte und Ziele der SPÖ zu informieren.

Der Wahlkampf der SPÖ Wien ist mit erheblichen finanziellen Mitteln ausgestattet. Die SPÖ plant 4 Millionen Euro für die Gemeinderatswahl ein und stellt zusätzlich 1 Million Euro für die Bezirksvorsteherwahlen bereit.

Wahlkampf mit klarem sozialem Fokus

Die Kampagne der SPÖ Wien stellt soziale Themen in den Mittelpunkt. Bildung, leistbares Wohnen, Wirtschaftsförderung und Gesundheitsversorgung sind die zentralen Pfeiler des Wahlprogramms. Am 27. April entscheiden die Wienerinnen und Wiener, ob die SPÖ Wien ihren Kurs fortsetzen kann.