„Sportsko srce“: Balkan-Hit feiert Premiere in Wien!

Zwei Welten, ein Familienessen – und jede Menge Zündstoff. Ein serbischer Kinofilm bringt ab April ganz Europa zum Lachen.

Ab dem 17. April ist der serbische Kinofilm „Sportsko srce“ unter der Regie von Milan Karadžić in zahlreichen europäischen Ländern auf der großen Leinwand zu erleben – darunter Österreich, Deutschland, die Schweiz, Belgien, Dänemark, die Niederlande, Italien, Luxemburg, Malta, Norwegen und Tschechien. In Schweden folgt der Kinostart Anfang Mai.

Zwei Welten prallen aufeinander

Die warmherzige Komödie erzählt von einem Aufeinanderprallen zweier Welten, die unterschiedlicher kaum sein könnten: Die junge Maja möchte ihren Verlobten Pavle, einen kultivierten Belgrader, mit ihrem Vater Macura bekannt machen – einem charismatischen Grillstubenbesitzer aus Zemun, der das Leben mit ganz anderen Augen sieht. Während Maja ihren Vater auf das entscheidende Familienessen einstimmt und Pavle zwischen seiner Zuneigung zu ihr und dem starken Einfluss seiner dominanten Mutter hin- und hergerissen ist, brechen tief verwurzelte Vorurteile und klassische Generationenkonflikte auf.

Was sich in einer Reihe komischer Missverständnisse entfaltet, mündet letztlich in eine klare Botschaft: Ehrlichkeit und gegenseitige Akzeptanz sind der einzige tragfähige Weg in eine gemeinsame Zukunft – unabhängig davon, wie verschieden die Herkunft der Beteiligten auch sein mag.

Besetzung & Sprache

Vor der Kamera stehen Milutin „Mima“ Karadžić, Nina Nešković, Nikola Šurbanović, Andrija Kuzmanović, Danijela „Nela“ Mihajlović, Nataša Ninković, Marko Gvero sowie eine Reihe weiterer Darsteller.

Gezeigt wird der Film in der Originalfassung mit lokalisierten Untertiteln auf Deutsch oder Englisch.