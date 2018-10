Stand up – Neša Bridžis: Život

Das neue Programm von Stand-Up Comedian Nesha Bridges trägt den Namen „Das Leben“ und handelt von seiner Kindheit, dem Erwachsenwerden und seinem Leben bis heute. Die Auftritte von Nasha Bridges bestehen nicht nur aus dem Vortragen von komischen Texten, sondern auch aus einem hervorragenden szenischen Auftritt und großartigen Liedern.

Nenad Danilović, alias Nesha Bridges, ist ein Stand-Up Komiker und Showman aus Belgrad. Vor sechs Jahren begann er sich professionell mit Stand-Up Comedy zu beschäftigen, fing an sich in der Organisation „Standup.rs“ zu engagieren und absolvierte mehr als 1500 Auftritte in allen Ländern Ex-Jugoslawiens. Seine Geschichten handeln zum größten Teil von Figuren aus „der Gegend“ die er brillant imitiert.

Wir reden über einen Comedian, der seinen Text nicht aufschreibt und behauptet, dass „Leben Stand-Up und Stand-Up Leben ist“. Sie werden lachen, staunen und denken, dass das was er macht genial ist. In jedem Fall werden Sie Lachanfälle bekommen, entzückt sein, ihn für ein Genie halten oder sagen, dass Sie noch nie im Leben so einen Unsinn gehört haben!

In serbischer Sprache

Gewinnspiel: KOSMO und SK Forum verlosen 2×2 Tickets für die Stand-Up Comedy. Um am Gewinnspiel teilzunehmen, fülle einfach bis 1.11.2018 das untenstehende Formular aus.

WICHTIG: Im Feld „Anmerkungen“ immer angeben, um welches Gewinnspiel es sich handelt!