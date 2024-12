Starker Wind bis 115 km/h: Hier wird es besonders stürmisch!

Österreich steht derzeit unter einer gelben Wetterwarnung aufgrund starker Winde, die das Land durchziehen und potenzielle Gefahren mit sich bringen könnten. Experten von GeoSphere Austria überwachen die Situation genau und haben eine Warnung ausgesprochen, die bis Montag, den 16. Dezember, um 18 Uhr gültig ist.

Sturmböen und Sicherheitsrisiken

Die Warnung betrifft weite Teile Österreichs, insbesondere Gebiete von Niederösterreich über Wien bis nach Graz in der Steiermark. In höheren Lagen sind Windgeschwindigkeiten von bis zu 115 km/h zu erwarten. Städte wie Wien und St. Pölten müssen mit Böen von bis zu 80 km/h rechnen. In flacheren Regionen können die Windstärken 60 bis 70 km/h erreichen, wobei auch einzelne, stärkere Böen möglich sind.

Die starken Winde können Äste von Bäumen reißen und lose Gegenstände durch die Luft wirbeln, was im Straßenverkehr erhebliche Risiken darstellt. Besonders auf Brücken und in exponierten Straßenzügen ist höchste Vorsicht geboten. Fahrzeuge mit Anhängern und Lastkraftwagen sollten besonders vorsichtig manövrieren. Auch zwischen hohen Gebäuden und in engen Gassen kann der Wind gefährlich verstärkt auftreten.

Bergige Regionen und Aussicht

In den Bergregionen ist besondere Vorsicht geboten, da auf den Gipfeln Windgeschwindigkeiten von bis zu 115 km/h gemessen werden können. Für Skifahrer erhöht dies das Unfallrisiko erheblich. Aufgrund der Windbedingungen könnten Skilifte außer Betrieb gesetzt werden. GeoSphere Austria warnt zudem vor Schneeverwehungen im Gebirge. Es wird geraten, Wälder, Parks und Alleen zu meiden, um nicht von herabfallenden Ästen getroffen zu werden. Gartenmöbel und andere lose Gegenstände im Freien sollten gesichert werden, um Schäden zu vermeiden.

Die Wetterlage soll sich ab Dienstag, den 17. Dezember, allmählich beruhigen. Der Wind wird voraussichtlich nachlassen, und die gelbe Windwarnung wird dann aufgehoben werden. Dennoch können im Osten des Landes weiterhin lebhafte Böen auftreten. Menschen in betroffenen Gebieten sollten weiterhin vorsichtig sein, um die verbleibenden Gefahren zu minimieren.