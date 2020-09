Steigende Zahlen: Über 8.000 aktive Corona-Fälle in Österreich

Binnen der letzten 24 Stunden sind in Österreich 621 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet worden.

Bisher sind laut offiziellen Angaben 38.095 Menschen an der Pandemie erkrankt, 766 daran verstorben und 29.229 genesen. Derzeit befinden sich aufgrund einer Ansteckung mit Covid-19 341 Menschen in Österreich in krankenhäuslicher Behandlung. 68 davon sind auf einer Intensivstation stationiert.

Täglich 700 Neuinfektionen

Im Schnitt der vergangenen sieben Tage lag die Zahl der täglichen Neuinfektionen bei 705. Unter den Neuinfektionen handelt es sich in 319 Fällen um WienerInnen. 94 zusätzliche Fälle in den letzten 24 Stunden wurden auch in Niederösterreich registriert, 62 in Tirol und 49 in Oberösterreich. In Vorarlberg wurden 38 Neuinfektionen gemeldet, in Salzburg 21, in der Steiermark 13 und in Kärnten 8.