Stewardess enthüllt: Darum werden Passagiere am Eingang begrüßt (VIDEO)

Eine Stewardess erklärt in einem TikTok-Video, warum jeder einzelne Fluggast an Bord begrüßt wird.

Eine Flugbegleiterin erklärt in einem Video, wieso die Begrüßung vor dem Einstieg ins Flugzeug so wichtig ist. Jeder einzelne Flugpassagier wird gründlich von den Stewardessen mit den Blicken geprüft und begrüßt. Die Mitarbeiter müssen jeden Gast von Kopf bis Fuß abchecken, deswegen sieht es auch so aus als würden sie bei jeder Begrüßung nicken.

Sie versuchen sich ein Bild zu machen, ob der Fluggast im Notfall einem anderen Fluggast helfen könnte. “Wir schauen, ob du eine ‘A.B.P.-Person’ bist, was so viel heißt wie ‘ablied bodied person’ – eine Person, die anderen in Notfällen hilft”, sagt Kat auf Tiktok.

Das Flugpersonal hält Ausschau nach möglichen Terroristen, Polizisten, Personen, die beim Militär arbeiten, aber auch nach Ärzten und Krankenpfleger.

Wenn Stewardess links und rechts schauen und durch das Flugzeug gehen, überprüfen sie laut der Flugbegleiterin nach bestimmten Auffälligkeiten. “Neben der Ausschau nach ungewöhnlichen Gegenständen achten wir darauf, ob Menschenhandel betrieben wird. Das passiert tatsächlich oft”, so Kat. Das sichere Fliegen der Fluggäste muss garantiert sein, so die Flugbegleiterin.

Quellen: k.at