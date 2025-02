Streit vor Lokal: Kroate und Bosnier schlagen Österreicher bewusstlos

Am Samstag, dem 8. Februar 2025, kam es in Steyr zu einem schweren gewalttätigen Vorfall. Drei Männer – ein 28-jähriger Bosnier und zwei Kroaten im Alter von 33 und 41 Jahren – stehen unter Verdacht, einen 39-jährigen Einheimischen schwer verletzt zu haben. Alle Beteiligten, einschließlich des Verletzten, sind in Steyr wohnhaft.

Die Polizei berichtet, dass der Auslöser der Tat ein Streit in einem dortigen Lokal gewesen sein soll. Gegen 9:35 Uhr eskalierte die Situation vor dem Etablissement, als die drei Täter den 39-jährigen Mann zu Boden stießen. Anschließend verletzten sie ihn schwer, indem sie ihn mit Tritten gegen den Körper und den Kopf attackierten, wodurch das Opfer bewusstlos am Boden liegen blieb.

Polizeiliche Maßnahmen

Die Schnell-Eingreifgruppe (SIG) der Polizei konnte zügig eingreifen, und es gelang, zwei der Täter in versperrten Räumen innerhalb des Lokals festzunehmen. Der 28-jährige Bosnier hingegen entkam und ist seither flüchtig. Die Behörden setzen die Fahndung nach ihm intensiv fort, da ein Haftbefehl erlassen wurde.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Steyr wurde der 33-jährige Kroate nach einer Befragung vorerst entlassen. Der 41-jährige Kroate wurde in die Justizanstalt Garsten eingeliefert. Die Ermittlungen dauern an, während die Behörden weiterhin nach dem 28-jährigen Verdächtigen suchen.