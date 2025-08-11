Strengere Regeln gefährden Partyszene – „Clubsterben droht“

Neue Sicherheitsregeln für Wiens Nachtleben sorgen für Aufruhr. Ab 2026 müssen Clubs und Veranstalter umfassende Awareness-Konzepte vorlegen – die FPÖ-Wirtschaft schlägt Alarm.

Ab 2026 treten in Wien verschärfte Sicherheitsbestimmungen für Clubs, Konzertveranstalter und Organisatoren von Großveranstaltungen in Kraft. Die überarbeitete Fassung des Wiener Veranstaltungsgesetzes sieht vor, dass bei Events mit mehr als 300 Besuchern unter bestimmten Voraussetzungen – darunter Tanzflächen, Stehplatzangebote, Alkoholausschank und ein Ende nach 21 Uhr – ein umfassendes Awarenesskonzept vorgelegt werden muss. Dieses muss eine klar strukturierte Rettungskette mit definierten Auslösemechanismen und Notfallmaßnahmen beinhalten. Je nach Besucherzahl wird zudem die Anwesenheit speziell ausgebildeter Awareness-Beauftragter verpflichtend.

Die Novelle wurde am 30. Juni 2025 im Wiener Landesgesetzblatt Nr. 33/2025 kundgemacht. Während zentrale Teile bereits mit 1. Juli 2025 in Kraft traten, werden die Verpflichtungen zu Awareness-Konzepten und -Beauftragten erst ab 1. Juli 2026 wirksam – dies soll Betreibern eine Übergangsfrist zur Vorbereitung geben.

Neue Sicherheitsauflagen

Bei Großveranstaltungen mit mehr als 5.000 Teilnehmern müssen die Awarenessmaßnahmen künftig vollständig in das Sicherheitskonzept eingebettet werden. Die Novelle umfasst auch bauliche Anforderungen an die Veranstaltungsorte selbst: So werden ausreichend beleuchtete Sanitäranlagen im Außenbereich sowie die Ausleuchtung schwer einsehbarer Bereiche wie Gebüschzonen vorgeschrieben. Veranstaltungen mit über 2.000 Gästen müssen darüber hinaus ein verbindliches Umwelt- und Abfallkonzept vorlegen.

Für Freiluftveranstaltungen brachte die Novelle aber auch Erleichterungen: An Sommerwochenenden wurde die Lärmgrenze bis 23 Uhr angehoben, sofern dies behördlich genehmigt wird. Zudem gilt für seit mindestens 30 Jahren bestehende große Veranstaltungsstätten ein ausdrücklicher Bestandschutz bei Open-Air-Lärmgrenzen.

Scharfe Kritik

Die Freiheitliche Wirtschaft reagiert mit scharfer Kritik auf die Gesetzesnovelle. „Die Wiener SPÖ-Stadtregierung betreibt ideologiegetriebene Gängelung statt praxisnahe Unterstützung für das Wiener Veranstaltungs- und Klubleben. So zerstört man Wiens Nachtleben“, erklärt Ronald Walter, Präsident der Freiheitlichen Wirtschaft Wien. Die Freiheitliche Wirtschaft befürchtet, dass zahlreiche Betreiber die neuen Auflagen weder finanziell noch personell bewältigen können und warnt vor einem drohenden Clubsterben in Wien.

Die Organisation bezeichnet die Neuregelungen als „Bürokratie-Wahnsinn“.