Horror-Unfall: Bus überrollt Vierjährigen vor Vaters Augen

Ein vierjähriger israelischer Urlauberjunge wurde am Sonntagabend in Kappl im Tiroler Paznauntal von einem Linienbus erfasst und verletzt. Der Unfall ereignete sich, nachdem das Kind gemeinsam mit seinem Vater aus dem Fahrzeug ausgestiegen war. Der Bub stürzte und geriet unter ein Rad des anfahrenden Busses.

Laut Polizeiangaben ereignete sich der Unfall am 10. August gegen 21:28 Uhr im Ortsteil Wiese von Kappl. Der 24-jährige slowakische Busfahrer bemerkte den Vorfall offenbar nicht und setzte seine Fahrt fort, wie die Polizei mitteilte. Nach einer Erstversorgung an der Unfallstelle wurde das verletzte Kind mit dem Notarzthubschrauber in die Innsbrucker Klinik transportiert.

Schwere Verletzungen

Ein Sprecher der Klinik bestätigte am Montag, dass der Vierjährige mit schweren Kopfverletzungen auf der Kinderintensivstation behandelt wird.

Die Exekutive konnte den Busfahrer inzwischen ausfindig machen. Die Landespolizeidirektion Tirol bestätigte in einer offiziellen Presseaussendung die Details des tragischen Unfalls.