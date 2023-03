Sturmwarnung: bleiben Sie heute lieber zuhause

Für sieben von neun Bundesländern rief die Forschungsanstalt GeoSphere Austria eine Sturmwarnung für Donnerstag aus. Auch am Wochenende soll es zu Unwettern kommen, bei denen man lieber zuhause bleiben sollte.

Sturmwarnung in Österreich! Die Forschungsanstalt GeoSphere Austria gibt am Mittwoch bekannt, dass der Wind in Teilen von Österreich am Donnerstag Geschwindigkeiten zwischen 60 bis 80 Stundenkilometer erreichen kann. Dabei sind sieben Bundesländer betroffen: Wien, Niederösterreich, Vorarlberg, Oberösterreich, Niederösterreich, Steiermark und Teile von Tirol.

Ende des Windes

Rund 15 Mal im Jahr kommt es zu Windböen, die rund 70 Stundenkilometer betragen, wie GeoSphere erklärt. „Der letzte stärkere Sturm in Österreich war vor einem Monat, mit Spitzen bis 112 Stundenkilometern an der Wetterstation Wien Hohe Warte und bis zu 142 am Feuerkogel“, erklärt Meteorologe Thomas Wostal.

Was den Sturm am Donnerstag betrifft, so lässt dieser „im Laufe des Nachmittags […] deutlich nach“, versichert Wostal gegenüber der APA.

Wochenende

Wie Wetterexperten mitteilten, wird sich der Wind am kommenden Freitag vorübergehend beruhigen. Allerdings soll bereits am Abend eine neue Regen- und Schneefront den Westen Österreichs erreichen.

Auch der Wind wird wieder stürmisch, wie es weiter hieß. In der Nacht auf Samstag und am Samstag selbst ist dann in vielen Regionen erneut mit sehr windigem bis stürmischem Wetter zu rechnen, insbesondere im Norden und Osten Österreichs.