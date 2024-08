SUV-Besitzer in Wien im Visier von Klima-Aktivisten

In der Nacht von Montag auf Dienstag wurden im 18. Wiener Bezirk Währing aus über 40 Reifen die Luft abgelassen. Dabei handelte es sich ausschließlich um SUV-Fahrzeuge. Die Polizei ermittelt, das Landesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung ist informiert.

Kritik an Umwelt- und Sicherheitsrisiken

Hinter der Aktion steht laut Pressemitteilung das „Luftnot Kollektiv“. Die selbsternannte Aktivistengruppe zielt darauf ab, den Besitz von SUVs unattraktiv zu machen, indem sie auf die negativen Umwelt- und Sicherheitsauswirkungen dieser Fahrzeuge hinweist.

„Diese Fahrzeuge sind größer und schwerer als normale Autos, verbrauchen daher mehr Treibstoff und stoßen mehr Treibhausgase aus. Das beschleunigt die Klimakrise und erhöht die Feinstaubbelastung in der Luft,“ schreiben die Aktivisten in ihrer Erklärung. Sie betonen, dass SUVs weltweit der zweitgrößte Verursacher für steigende Treibhausemissionen seien. Weiterhin würden diese Fahrzeuge aufgrund ihrer Größe und Masse bei Verkehrsunfällen besonders gefährlich sein.

Forderung nach Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel

Die Aktivisten fordern stattdessen den Umstieg auf öffentliche Verkehrsmittel, besonders in Großstädten wie Wien. „SUVs sind ein Statussymbol, das die Sicherheit und Gesundheit aller gefährdet,“ lautet die Botschaft. Angesichts der anhaltenden Klimakrise und extremen Wetterereignissen, wie den Überflutungen in St. Anton und dem neuen Niederschlagrekord in Wien, sehen die Aktivisten dringenden Handlungsbedarf. „Die Möglichkeiten von Petitionen, Volksbegehren, Wahlen, Demonstrationen und zivilem Ungehorsam wurden bereits ausgeschöpft. Wir sehen uns daher in der Verantwortung, aktiv gegen die Klimakatastrophe vorzugehen,“ führen die Aktivisten weiter aus.

Internationale Bewegung „The Tyre Extinguishers“ bekannt für kontroverse Methoden

Die Gruppe nennt sich „The Tyre Extinguishers“ und ist Teil einer globalen Bewegung, die mit umstrittenen Methoden auf eine nachhaltige Zukunft hinwirkt. Diese Bewegung hat zuletzt im Jänner in Wiener Neustadt ähnliche Aktionen durchgeführt und eine Reihe von Autoreifen plattschlagen.

Lesen Sie auch: Bürgermeister Ludwig fordert mehr Videoüberwachung für Wien Bürgermeister Ludwig positioniert sich klar: Videoüberwachung soll da zum Einsatz kommen, wo sie einen Mehrwert für die Sicherheit bringt.

Explosive Nacht in Wien: Gewalt eskaliert! Eine Gewaltige Auseinandersetzung in Wien zwischen zwei Banden hinterlässt drei verletzte Männer und beschädigte Fahrzeuge.

Wien im Verkehrschaos: Großbaustelle droht! Im Sommer droht in Wien ein Verkehrsdilemma: Die Altmannsdorfer Straße wird zur Großbaustelle. Erhebliche Staus sind zu erwarten.

Polizei und Helfer im Einsatz

Vor Ort, insbesondere im Bereich der Bastiengasse, ist die Tatortgruppe der Polizei im Einsatz. Helfer der Autofahrerclubs sind ebenfalls beschäftigt, um die durch die Aktion verursachten Probleme zu beheben. Die Polizei ermittelt weiterhin, um die Verantwortlichen der nächtlichen Aktion zur Rechenschaft zu ziehen.