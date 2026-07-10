Tausende Euro Schaden im Waffengeschäft: Wer erkennt diesen Dieb?

Zwei Waffengeschäfte, ein Täter, hochwertiges Diebesgut – jetzt sucht die Polizei mit Überwachungsbildern nach dem Unbekannten.

Die Staatsanwaltschaft Klagenfurt hat Überwachungsaufnahmen aus zwei Waffengeschäften veröffentlicht, um die Identität eines bislang unbekannten Täters zu ermitteln. Dieser hatte am 10. Dezember 2025 gegen 16:40 Uhr in einem Geschäft in Lendorf bei Spittal an der Drau sowie in einem weiteren Betrieb in Feistritz an der Drau ein Zielfernrohr und ein Fernglas gestohlen.

Ort des Geschehens

Polizei sucht Zeugen

Der durch die Diebstähle entstandene Schaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. Da die Ermittlungen bisher keine Hinweise auf den Täter ergeben haben, wendet sich die Polizei nun an die Bevölkerung und bittet um sachdienliche Informationen.

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Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Möllbrücke unter der Telefonnummer 059133 2229 entgegen.