Wien leuchtet wieder: Lichterlfest kehrt nach zwei Jahren zurück

Lampions, Musik und Spiegelungen auf dem Wasser – die Alte Donau wird im Sommer wieder zum Schauplatz eines ganz besonderen Abends.

Diesen Sommer verwandelt das Lichterlfest die Alte Donau in Wien wieder in ein funkelndes Farbenmeer – mit bunten Lichtern, Lampions und einer Atmosphäre, die auf dem Wasser besonders eindrucksvoll wirkt. Wer früh genug vor Ort ist, sichert sich eines der begehrten Boote und erlebt das Spektakel aus nächster Nähe.

Musik, festlich geschmückte Boote und kulinarische Angebote: Das Lichterlfest an der Alten Donau besinnt sich in diesem Jahr auf seine ursprünglichen Wurzeln. Das beliebte Sommerevent taucht die Alte Donau in ein romantisches Lichtermeer aus Lampions und schimmernden Reflexionen auf dem Wasser.

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Termin & Ort

Termin: Samstag, 1. August 2026. Ort: Alte Donau bei allen teilnehmenden Betrieben.

Auch in diesem Jahr gilt: Wer zu spät kommt, geht leer aus. Die aufwendig dekorierten Boote sind erfahrungsgemäß schnell vergeben, weshalb eine frühzeitige Reservierung bei einem der Bootsverleihe an der Alten Donau empfehlenswert ist. Wer das Wasser lieber stehend erkundet, kann zudem an Stand-up-Paddling-Touren teilnehmen.

Für alle, die das Treiben lieber vom Ufer aus genießen möchten, lohnt es sich, rechtzeitig einen Tisch in einem der anliegenden Restaurants oder Lokale zu reservieren.

Abendliches Spektakel

Mit Einbruch des Abends entfaltet sich das Lichterspektakel in seiner vollen Pracht – begleitet von musikalischen Klängen und stimmungsvoller Atmosphäre bei allen teilnehmenden Betrieben entlang der Alten Donau. Weiterführende Informationen sind auf der Website der Alten Donau abrufbar.