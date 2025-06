Tea Tairovic: In 5 Jahren von 2.000 auf 20.000 Euro Gage

Von 2.000 auf 20.000 Euro pro Auftritt – der kometenhafte Aufstieg einer Balkan-Sängerin spiegelt sich nicht nur in ausverkauften Arenen, sondern auch in beeindruckenden Geschäftszahlen wider.

Tea Tairovic hat sich in den vergangenen Jahren zu einer der gefragtesten Sängerinnen der Balkanregion entwickelt. Ihre Einnahmen fließen konsequent in neue Musikproduktionen und aufwendige Videoclips. Mit vier veröffentlichten Alben in kurzer Folge konnte sie beachtliche Erfolge verbuchen. Hits wie „Balkanija“, „Polako“, „Bibi Habibi“ oder „Dubai“ dominierten regelmäßig die YouTube-Trends und machten sie zum regionalen Popstar.

Wie serbische Medien berichten, hat sich ihre Gage für Auftritte innerhalb weniger Jahre verzehnfacht – von einst 2.000 Euro auf mittlerweile stolze 20.000 Euro. Den vorläufigen Höhepunkt ihrer Karriere markiert ihre aktuelle Tournee mit dem Titel „Neka gori Balkan“ (Lass den Balkan brennen), bei der sie nicht nur zweimal die Belgrader Arena füllte, sondern auch in Zagreb, Skopje, Sofia und Ljubljana vor ausverkauften Häusern auftrat.

⇢ Eierwurf bei Konzert: Tea Tairović wird attackiert (VIDEO)

Beeindruckende Umsätze

Auch bei privaten Veranstaltungen zählt Tea zu den begehrtesten Künstlerinnen, was sich entsprechend in ihren Einkünften niederschlägt. Daten der serbischen Wirtschaftsregister-Agentur APR (Agentur für Wirtschaftsregister) belegen dies eindrucksvoll: Ihr Unternehmen „Tea Tairovic Media“ erwirtschaftete 2024 einen Umsatz von rund 1,2 Millionen Euro. Nach Abzug beträchtlicher Ausgaben von etwa 950.000 Euro verblieb ein Nettogewinn von etwa 207.000 Euro.

⇢ Drama bei Linz-Auftritt: Tea Tairovic kollabiert auf der Bühne

Immobilien-Investments

Neben den Investitionen in ihre künstlerische Laufbahn legt Tea ihr Vermögen auch in Immobilien an. Mittlerweile besitzt sie Wohnungen in drei Städten – in ihrer Heimatstadt Novi Sad, in Belgrad sowie im montenegrinischen Küstenort Kotor. „Mein Manager verzweifelt regelmäßig, wenn ich ihm sage, dass Geld nicht wichtig ist“, verriet sie in einem Interview.

„Ich mache diesen Job aus Leidenschaft und für die Anerkennung, nicht wegen des Geldes. Mich treibt der Erfolg an – deshalb zähle ich kein Geld.“