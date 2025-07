Teenager klaut Öffi-Bus und fährt hunderte Kilometer damit!

Ein 16-Jähriger hat in Enns im oberösterreichischen Bezirk Linz-Land mehrfach nächtliche Fahrten mit einem abgestellten Linienbus unternommen. Der Jugendliche bewegte das Fahrzeug ohne Erlaubnis über hunderte Kilometer durch den oberösterreichischen Zentralraum und hielt dabei sogar die regulären Haltestellen ein.

Der rechtmäßige Busfahrer bemerkte die unerlaubte Nutzung und konnte den Teenager gemeinsam mit der Polizei stellen. Durch den Treibstoffverbrauch und die unsachgemäße Handhabung des Fahrzeugs entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Am Dienstag meldete der Buslenker den Vorfall bei der Polizei. Er erklärte, dass sein Fahrzeug, welches er während seiner Ruhephasen stets in Enns parkt, in den frühen Nachtstunden unberechtigt in Betrieb genommen worden war. Als der Bus zwei Tage später erneut verschwunden war, nahm der Fahrer selbst die Verfolgung auf und alarmierte gleichzeitig die Einsatzkräfte.

Erfolgreiche Festnahme

Der Bus wurde schließlich an einer Haltestelle in Steyr lokalisiert, wo er kurz zum Stehen kam. Der eigentliche Fahrer nutzte diesen Moment, stieg wie ein regulärer Fahrgast ein und entzog dem jugendlichen Fahrer den Zündschlüssel. Die Polizei übernahm anschließend die Situation.

Der 16-Jährige, der bei mindestens einer seiner Fahrten in Begleitung eines Freundes unterwegs war, wird nun wegen mehrfachen unbefugten Gebrauchs von Fahrzeugen sowie diverser Verwaltungsübertretungen zur Anzeige gebracht.

Herkunft des Zündschlüssels ungeklärt

Wie der Jugendliche an den Zündschlüssel gelangte, ist laut Polizei noch Gegenstand der Ermittlungen. Bisher ist unklar, ob der Schlüssel im Bus versteckt war oder auf andere Weise in seinen Besitz kam. Die Polizei prüft zudem, ob der 16-Jährige bereits zuvor Kenntnisse im Umgang mit Bussen erworben hat oder sich das Fahren selbst beigebracht hat.

Bessere Sicherungsmaßnahmen gefordert

Laut Experten werden abgestellte Linienbusse in der Regel mit speziellen Wegfahrsperren und gesicherten Abstellplätzen vor unbefugter Nutzung geschützt. Dennoch kommt es vereinzelt zu Vorfällen, bei denen Fahrzeuge durch Nachlässigkeit beim Schlüsselmanagement oder unzureichende Sicherung entwendet werden. Die Polizei empfiehlt Betreibern, Schlüssel niemals im Fahrzeug zu belassen und zusätzliche elektronische Sicherungssysteme zu verwenden, um ähnliche Fälle zu verhindern.

📍 Ort des Geschehens