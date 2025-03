Teenager stürmt mit Schrotflinte in Flugzeug (VIDEO)

Ein Teenager mit Schusswaffe stürmt am Flughafen Avalon ein Flugzeug. Aufmerksame Passagiere verhindern eine mögliche Katastrophe.

Ein 17-jähriger Junge versuchte, mit einer Schusswaffe ein Flugzeug in Australien zu betreten, doch aufmerksame Passagiere verhinderten dies. Der Vorfall fand am Flughafen von Avalon in der Nähe von Melbourne statt. Ein Teenager drang mit Gewehr und Munition in den Flughafen ein. Er nutzte ein Loch im Sicherheitszaun und näherte sich einem Jetstar-Flugzeug mit 160 Passagieren nach Sydney. Laut Polizeisprecher Michael Reid hätte die Situation verheerend enden können.

Passagiere greifen ein

Der Jugendliche schaffte es bis zur Vordertreppe des Flugzeugs, als Passagiere bemerkten, dass er bewaffnet war. Mindestens drei Passagiere schritten ein und überwältigten ihn, noch bevor die Polizei eintraf und den Jugendlichen festnahm. Glücklicherweise wurde bei dem Vorfall niemand verletzt. Ein Passagier erzählte der Zeitung „Australian“, dass der Angreifer in Arbeitskleidung auftrat und nervös wirkte. „Plötzlich zog er eine Schrotflinte, und ich hatte Angst, dass Schüsse fallen würden“, berichtete der Mann. Er sagte: „Ich nahm ihm die Waffe, warf ihn die Treppe hinab und hielt ihn bis zum Polizeieintreffen fest.“

Auch ein Pilot half bei der Überwältigung des Angreifers, wie die „Australian“ berichtet. Die Waffe wurde als Schrotflinte identifiziert. Reid sagte, es sei noch zu früh, um über ein Motiv zu spekulieren, und die Polizei arbeite mit Anti-Terror-Ermittlern zusammen. Erste Hinweise deuten darauf hin, dass der Jugendliche allein gehandelt hat.