Hohe Kosten vertreiben Kroaten: Irland nicht mehr das „gelobte Land

Der kroatischen Gemeinschaft in Irland droht ein Bedeutungsverlust. Hohe Lebenshaltungskosten und sinkende Zuwanderung verstärken den Trend.

In Irland vollzieht sich ein Wandel, der die kroatische Gemeinschaft betrifft, die einst das Land als vielversprechendes Ziel betrachtete. Eine Reihe von Geschäften und Restaurants, die kroatische Spezialitäten anboten, sowie eine Pizzeria haben inzwischen geschlossen. Auch die Nachfrage nach Feierlichkeiten wie Firmungen und Geburtstagen unter den Kroaten hat merklich nachgelassen. Diese Entwicklungen deuten darauf hin, dass Irland seinen Status als „gelobtes Land“ für Kroaten verliert.

Aktuell leben rund 17.000 Kroaten in Irland, einem Land mit etwa 5 Millionen Einwohnern. Im vergangenen Jahr entschieden sich nur etwa 700 Kroaten für einen Umzug nach Irland, was einen drastischen Rückgang von etwa 90 Prozent im Vergleich zum Höchststand im Jahr 2016 bedeutet. Boris Selak, ein in Dublin lebender Kroate, erklärte gegenüber RTL die möglichen Ursachen für diesen Rückgang. Er hob hervor, dass die hohen Wohn- und Lebenshaltungskosten in Irland abschreckend wirken, während die Unterkunftspreise in England um 20 bis 30 Prozent günstiger seien. Selak berichtete zudem, dass viele seiner kroatischen Kollegen nach Kroatien zurückgekehrt sind, um dort Familien zu gründen oder weil sie möchten, dass ihre Kinder in Kroatien aufwachsen.

Lebensbedingungen in Kroatien

Matija Krajna, der einst ein Restaurant in Dublin betrieb, zieht ebenfalls eine Rückkehr nach Kroatien in Betracht. „Ich bin seit 11 Jahren hier, und bis vor einem Jahr habe ich nicht darüber nachgedacht, aber ich sehe, dass sich die Situation in Kroatien verbessert, viel besser.“ Er bemerkt, dass sich die Lebensbedingungen in Kroatien verbessern und überlegt, ob es an der Zeit ist, zurückzukehren.

Im Gegensatz dazu plant Matija Kovac, vorerst in Irland zu bleiben. „Ich plane es, aber nicht so bald. Vielleicht nur, weil ich nicht glaube, dass ich die finanzielle Sicherheit hätte, die ich jetzt hier habe.“

Er schätzt die finanzielle Stabilität, die er in Irland genießt, und sieht eine Rückkehr nach Kroatien nicht in naher Zukunft.